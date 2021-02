Câmara setorial da piscicultura busca fortalecer atividade no Tocantins

Fortalecer o segmento produtivo da piscicultura, a fim de oferecer os meios institucionais e sinalizar caminhos para a elevação da produção, de uma forma organizada e sustentável, e assim trazer geração de renda, empregos e qualidade de vida. Este é o trabalho da Câmara Setorial da Piscicultura do Tocantins, formalmente instituída pelo Governo do Tocantins em 2019, composta por representantes de instituições públicas, privadas e organizacionais e gerida pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro). A Câmara é também a primeira estrutura formalizada na piscicultura tocantinense, que contempla toda a cadeia.

De acordo com o secretário executivo da Câmara Setorial da Piscicultura, Thiago Tardivo, com um corpo técnico engajado, o grupo busca ser um fórum da piscicultura, promovendo o desenvolvimento sustentável da atividade da piscicultura no Tocantins, além de atender diretamente vários produtores auxiliando e dando suporte na execução de ações. “Atendemos desde demandas simples, até dúvidas mais complexas. A intenção é unir esforços e participar ativamente do segmento da piscicultura, criando mecanismo para o desenvolvimento da criação de peixe no Estado”, afirmou Thiago, adiantando que, no próximo dia 8 de fevereiro, será realizada reunião da câmara para tratar da entrada de novos membros, com a eleição para presidente e vice-presidente e planejamento das ações de 2021.

Composição

A Câmara Setorial é composta de membros da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro); da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics); Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh); Agência de Fomento; Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins); Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec); Embrapa Pesca e Aquicultura; Universidade Federal do Tocantins (UFT); Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Faculdade Católica do Tocantins (Facto); Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Tocantins (SFA-TO); Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-TO); Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Representante do setor de produção de formas jovens; Representante do setor de ração; Representante do setor da indústria frigorífica; representante do setor da piscicultura da agricultura familiar; Representante de piscicultura empresarial intensiva; Representante do setor do comércio e Representante de associação de piscicultores.

Objetivos

A câmara setorial tem como objetivos específicos, de acordo com o Artigo nº 5, do Capítulo III, do documento, ser o sistema de governança do Plano de Desenvolvimento da Piscicultura no Tocantins, propor políticas públicas para o setor piscícola integrando as atividades das instituições envolvidas e discutir os problemas e sugerir soluções que afetam o processo de produção, industrialização e comercialização do pescado e de subprodutos gerados na atividade.

Além dessas metas, a entidade também terá como incumbência propor ações que promovam o desenvolvimento do segmento, potencializar a atuação de entidades e empresas indicadas a implementar soluções para dificuldades enfrentadas pelo setor; aproveitar as potencialidades em busca de fortalecimento; e debater assuntos específicos, assim como, formular proposições de interesse do segmento, relacionadas com a política agropecuária, meio ambiente e seus aspectos conjunturais e estruturais.