ATS visita municípios das regiões centro-sul e sudeste para inspecionar instalações e ouvir demandas da população

Representando o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, o presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Davi Gouveia Junior, visitou prefeitos dos municípios atendidos pela Agência nas regiões centro-sul e sudeste do Estado. Acompanharam o gestor, o vice-presidente da ATS, Aguinaldo Lima; o diretor de produção, Marcos Antônio da Silva Junior; e o gerente comercial Bruno Queiroz.

Na segunda-feira, 25, os representantes da ATS se reuniram com o prefeito de Nova Rosalândia, Enoque Portilho. Durante o encontro, foram apresentados os investimentos em saneamento básico executados pelo Governo do Tocantins, bem como ouvidas as novas demandas do gestor.

O prefeito Enoque Portilho aprovou a iniciativa do Governo do Tocantins de estreitar os laços com os municípios e ressaltou que esse alinhamento é fundamental para a melhoria dos serviços de saneamento básico ofertados à população. “Enquanto gestor, eu diria que essa ótica reversa da praxe, que é a do Município procurar o Governo para expor suas demandas em busca de soluções para os problemas dos munícipes, é uma atitude extremamente importante. Fico muito feliz em receber a visita dos representantes da ATS, liderada pelo próprio presidente, pois além de enfatizar as demandas locais, planejar a continuidade dessa parceria que sem dúvidas implicará diretamente na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Na terça-feira, 26, também na região centro-sul, a equipe da ATS foi recebida pelo prefeito de Sucupira, Divino Moraes. “Para nós, é muito gratificante poder receber a visita da equipe para discutirmos o interesse da nossa população. Nossa expectativa é de que a partir desse encontro, as demandas sejam revistas e atendidas com maior celeridade. Tenho certeza de que o presidente da ATS irá nos ajudar a concluir as nossas obras e, com isso, quem será beneficiada é a população”, pontuou.

Ainda na terça-feira, a equipe se reuniu com o prefeito de Sandolândia, Radilson Lima, que ressaltou a importância de alinhar as necessidades dos municípios junto ao Governo. “Essa visita do pessoal da ATS é fundamental para colocarmos de maneira bastante produtiva as dificuldades enfrentadas pela gestão. O alinhamento entre Governo e Município beneficia sem dúvida a nossa população”, ressaltou o prefeito.

O presidente da ATS, Davi Goveia Junior, reforçou que o fortalecimento das relações entre o Governo do Tocantins e os municípios concessionários foi uma determinação do próprio governador Mauro Carlesse, com o objetivo de melhorar o atendimento à população.

“Estamos representando o governador Mauro Carlesse que nos deu a missão de levantar as demandas de cada um dos 46 municípios atendidos pela Agência, para podermos traçar um plano para ampliar nossas ações e investimentos em saneamento, visando sempre o bem-estar da população do nosso Estado”, destacou o presidente.

Na quarta-feira, 27, na região sudeste, a agenda de visitas continuou com a reunião entre os representantes da Agência, o prefeito de Conceição do Tocantins, João Paulo, e o vice-prefeito, Emilson Cursino. O deputado estadual Cleiton Cardoso também participou da agenda, representando o Legislativo tocantinense.

“Considero essa visita muito importante para reforçar a parceria entre Estado e Município. Vivemos em uma região onde a carência de recursos históricos é evidente e essa parceria nos ajuda a solucionar esse problema”, explicou o gestor.

A segunda audiência do dia ocorreu no município de Taipas. O prefeito Sílvio Romério, acompanhado dos vereadores da cidade e parte do secretariado do município, recebeu a equipe da ATS para tratar sobre os novos investimentos que serão realizados pelo Governo do Estado. A deputada Claudia Lelis também participou da reunião.

Dando continuidade à agenda com os prefeitos da região sudeste, representantes da ATS se reuniram com o prefeito de Aurora do Tocantins, Ney Nascimento. Também participaram do encontro na quinta-feira, 28, representantes do legislativo e parte do secretariado do município.

Durante a tarde, o presidente da Agência e demais integrantes da equipe se reuniram com o prefeito Zé da Pedra, em Novo Jardim, ainda na região sudeste.

“Buscamos com essas visitas aproximar ainda mais a gestão municipalista do governador Mauro Carlesse com os municípios e os prefeitos atendidos pela ATS. Durante as visitas, percebemos o entusiasmo dos prefeitos com a apresentação dos investimentos já realizados e com a previsão dos novos investimentos anunciados pelo Governo do Tocantins”, reiterou o vice-presidente da ATS, Aguinaldo Lima.

Inspeções

Além das reuniões com os prefeitos e demais representantes do município, a comitiva inspecionou os pontos de captação, coleta, tratamento e distribuição de água em cada uma das cidades. Durante as inspeções, o presidente Davi Goveia Junior fez questão de se reunir com os servidores da Agência e visitar os moradores da região para ouvir os consumidores.

A merendeira Odeci Pereira dos Santos, de 45 anos, moradora do setor Bela Vista, em Aurora do Tocantins, frisou que o problema de desabastecimento foi resolvido e que não sofre mais com a falta de água em sua residência. “O serviço de abastecimento de água melhorou bastante. No passado, já chegamos a ficar até três dias sem água, agora isso não acontece mais. O trabalho realizado pela ATS está dando muito certo e a nossa expectativa é de que melhore ainda mais”, relatou a moradora.

“Durante nossas visitas aos moradores, pudemos perceber que a grande maioria está bastante satisfeita com o serviço prestado pela Agência. Por isso, a importância de realizar essas visitas e as inspeções às nossas instalações para continuar fornecendo uma água tratada com qualidade à população dos municípios concessionários”, concluiu o presidente Davi Goveia.