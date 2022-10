Prefeitura de Palmas entregará três Cmeis

Mais de 3,3 mil palmenses participaram da construção do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 no ano passado, e uma das demandas priorizadas foi a construção de novas unidades escolares. Buscando atender a demanda, a Prefeitura de Palmas está construindo três Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), um investimento de R$ 6,9 milhões, que criará 1.680 novas vagas. Com mais de 60% das obras concluídas, as três creches estão na Arse 111 (1.104 Sul), na Arse 142 (1.406 Sul) e no Santo Amaro, sendo que dois com previsão de entrega este ano e o outro, em 2023.

Com previsão de conclusão das obras ainda este ano, os três Cmeis estão sendo construídos com recursos federais – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – R$ 4,2 milhões e mais R$ 2,6 milhões da Prefeitura de Palmas. Cada obra terá oito salas de aula, banheiros, cozinha, refeitório, lactário e salas administrativas, para atender 560 crianças. A obra do Cmei da Arse 142 está com 63,20% executada; do Santo Amaro, 73,68%; e da Arse 111, 81,93%.

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), investirá este ano R$ 7,6 milhões em reformas e melhorias nas escolas e cmeis; mais R$ 8,4 milhões em construções, ampliações e obras, além dos três novos Cmeis, que serão entregues no final do ano e no primeiro semestre de 2023. Os serviços estão sendo realizados na Escola Municipal Monteiro Lobato, na Escola de Tempo Integral (ETI) Cora Coralina, no Cmei Pequeninos do Cerrado, na ETI Professora Sueli Pereira de Almeida Reche, na ETI Padre Josimo Tavares, na Escola Municipal Luiz Gonzaga, no Cmei Aconchego, no Cmei João e Maria, no Cmei Sonho Encantado, na Escola Municipal Anne Frank, na ETI Santa Bárbara e na Escola Municipal Lúcia Sales.

As reformas e ampliações atendem as demandas da população que pedem: melhoria da infraestrutura física das escolas e Cmeis e modernização da estrutura dos estabelecimentos de ensino. Outra demanda da população em 2021 foi: ampliar a educação inclusiva dos alunos. Nesse sentido, a Semed entregou em março deste ano 110 mesas educacionais, integradas por hardware e software, a 78 unidades escolares. São equipamentos que promovem a inclusão digital e social de pessoas com deficiência, por meio de recursos de acessibilidade como blocos com Braille, lupa para alunos com baixa visão, animações em Libras, sintetizador de voz, navegação pelo teclado, regulagem de altura para alunos cadeirantes, dentre outros recursos.

A Semed também disponibilizou aos servidores da educação municipal cursos, formações e capacitações ao longo do ano, atendendo a demanda da consulta pública de ofertar a formação continuada aos professores da educação. Serão oferecidos ainda este ano cursos técnicos em alimentação, infraestrutura e secretaria escolares; curso de arquivologia; formações em obras públicas, multimídia educacional, contratos administrativos e educação financeira.

Orçamento Participativo

“As demandas da população são concretizadas pela Prefeitura de Palmas. O cidadão deve participar da construção do orçamento e do PPA, porque é fundamental para a gestão municipal ouvir quais são suas demandas e assim conseguir levar serviços e ações efetivas”, explica o superintendente de Planejamento e Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano (Seplad), José Augusto Rodrigues Santos Júnior.

O cidadão pode participar através da consulta pública de forma online, disponível aqui ou pelo aplicativo Colab. E também por meio das audiências públicas, sendo que a próxima será neste sábado, 22, às 8h30, na Escola de Tempo Integral (ETI) Caroline Campelo, no setor Santa Fé II.

Calendário das Audiências Públicas do Orçamento Participativo

– 22/10, 8h30 às 12 horas – Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo (Setor Santa Fé II)

– 05/11, 8h30 às 12 horas – Escola Municipal de Tempo Integral Padre Josimo (Quadra ACSU-NO 40 – 301 Norte)

– 12/11, 8h30 às 12 horas – Escola Municipal Crispim Pereira de Alencar (Taquaruçu)

