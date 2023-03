ARP visita sede da BRK em Palmas

O presidente da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas (ARP), Cristian Sendic Sudbrack, esteve na sede da BRK Ambiental em Palmas, em uma reunião com o diretor-presidente da BRK no Tocantins e Pará, José Mario Ribeiro do Espírito Santo e parte de sua equipe. Durante o encontro foi apresentado pelos representantes da empresa um relatório dos serviços realizados pela empresa no município.

Essa foi a primeira reunião deste ano entre as duas instituições para fortalecer o diálogo, momento em que os gestores também visitaram o laboratório de análises da qualidade da água da concessionária.

Sudbrack afirmou que é importante trazer e implantar as boas práticas oriundas dos sistemas de qualidade, voltadas para a regulação. Isso faz com que se consiga regular de forma mais consciente e adaptável à realidade, tanto do que temos de estrutura quanto a real demanda da sociedade.

ARP

A Agência de Regulação de Palmas (ARP) é o órgão responsável na Capital por regular e fiscalizar os serviços que são ofertados pela companhia de água e esgoto operados pela BRK. A finalidade da agência é contribuir no equilíbrio das relações entre usuários, prestadores de serviço e poder público. O trabalho é realizado com base em normas e indicadores que balizam a qualidade do serviço prestado pela concessionária.

Texto: Redação ARP

Edição: Deni Rocha/Secom