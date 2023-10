Definidos os primeiros finalistas do III Canta Tocantins das Escolas Estaduais nas regionais de Arraias, Pedro Afonso e Paraíso do Tocantins

O III Canta Tocantins das Escolas Estaduais já tem os primeiros finalistas definidos. Os estudantes campeões das Superintendências Regionais de Educação (SREs) de Arraias, Pedro Afonso, Paraíso do Tocantins já estão com a vaga garantida na final estadual, que acontece em dezembro, na cidade de Araguatins.

A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação é o maior evento de música estudantil tocantinense e busca incentivar a prática do canto e revelar talentos da música, bem como democratizar e ampliar a participação dos estudantes das escolas estaduais em competições musicais.

As competições são on-line e transmitidas no Instagram oficial @canta_tocantins. A seleção acontece por votação pública virtual no formato de duelos/disputas entre duas ou três escolas, com duração de 24 horas.

Primeiros campeões

Na etapa regional da SRE de Pedro Afonso, os vencedores são do Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Antônio Belarmino Filho, da cidade sede da SRE. Júlia Helena Costa Gobira conquistou o primeiro lugar na categoria Júnior com 1.820 votos. O campeão na categoria Silver foi Léo Victor Bezerra Soares, com 1.646 votos.

Já na SRE de Arraias, as mais votadas foram Misya Lima e Mayana Bastos, da Escola Estadual de Tempo Integral de Combinado, com 1.651 votos, na categoria Júnior; e Anna Lidya Rodrigues Pereira, da Escola Estadual Brigadeiro Felipe, de Arraias, na categoria Silver que recebeu 1.550 votos.

A SRE de Paraíso do Tocantins também definiu os campeões da etapa regional. Na categoria Júnior, com 1.090 votos, quem levou a melhor foi a dupla Isabelly Dutra e Jamily Matos, da Escola Estadual Cívico-Militar São José Operário, de Paraíso do Tocantins. Na categoria Silver, a vencedora foi Sara Fernanda Pereira Sousa, da Escola Estadual Dona Cândida de Freitas, de Divinópolis, com 1.847 votos.

Competições

A partir desta segunda-feira, 9, é a vez dos estudantes das escolas das SREs de Miracema do Tocantins, Porto Nacional, Gurupi disputarem a vaga na final estadual. As competições acontecem até o dia 14 no instagram @canta_tocantins .

Próximas inscrições

Para as unidades de ensino das Superintendências de Araguaína, Palmas, Guaraí, Tocantinópolis, Araguatins, Colinas do Tocantins e Dianópolis, as inscrições começam no próximo dia 16 e vão até 4 de novembro.

As inscrições devem ser feitas por meio do e-mail: [email protected] pelas unidades de ensino. Cada escola pode efetivar até duas inscrições, individual ou dupla, podendo ser uma na categoria Júnior (até 14 anos) e/ou outra na categoria Silver (a partir de 15 anos).

Para concorrer, a escola deve enviar vídeo gravado na vertical, com a duração de até 1 minuto, cantando à capela da música escolhida (sem auxílio de instrumentos musicais e/ou de recursos tecnológicos para modificar a qualidade vocal) com formato MP4. O vídeo deverá ser nítido, sendo preferencialmente a qualidade do vídeo de, no mínimo, 480p. As músicas inscritas devem ser nacionais, de gêneros variados, não podendo fazer apologia do sexo, ser discriminatória ou ofensiva. Também é vedada a participação de bandas ou grupos musicais.

Além do vídeo, para efetivar a inscrição, a unidade de ensino deve enviar: formulário devidamente preenchido; autorização dos pais ou responsável, quando menor de idade; termo de autorização de uso de imagem e voz; e ainda uma foto digital, na vertical.

Confira o calendário completo das competições:

02 a 07/10 – Arraias, Pedro Afonso e Paraíso do Tocantins

09 a 14/10 – Miracema do Tocantins, Porto Nacional, Gurupi

16 a 21/10 – Araguaína

23 a 28/10 – Palmas, Guaraí e Tocantinópolis

30 a 04/11 – Araguatins, Colinas do Tocantins e Dianópolis

Revisão Textual: Liliane de Oliveira/Governo do Tocantins