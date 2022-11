Atração de investimentos: presidentes da Jucetins e da CINAI Brasil reúnem-se para debater o desenvolvimento econômico do Tocantins

Philipe Ramos/Governo do Tocantins

Em reunião na manhã desta segunda-feira, 21, os presidentes da Junta Comercial do Estado do Tocantins, José Aníbal, e o presidente da Câmara Internacional de Negócios e Atração de Investimentos (CINAI Brasil), Giuliano Vitorino, trataram sobre a promoção e fomento de novos negócios no Tocantins.

Durante o encontro, José Aníbal destacou as ações estratégicas para desburocratizar o ambiente empresarial do estado. “Explicamos a dinâmica que o governo do Tocantins vem fazendo para facilitar a abertura de empresas e para atrair novos investidores”, disse Aníbal, que esteve acompanhado pelo gerente de planejamento da Junta, Helivan Lopes.

Para o presidente da CINAI Brasil, a Jucetins é um ‘case’ de sucesso no Brasil. “Estamos muito contentes com a reunião. Entendemos que o Tocantins tem muito a oferecer e o nosso objetivo é estruturar tudo isso”.

A CINAI Brasil tem como objetivo promover e atrair investimentos, conectando o Brasil a vários países. “A gente ficou feliz por entender que a Jucetins através da política do governo do Tocantins está totalmente alinhada com a promoção de investimento criando um ambiente propício para que isso ocorra”, afirmou Giuliano.