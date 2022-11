Isenção de taxas para taxistas e mototaxistas foi anunciada durante entrega de obras em Araguaína

Por Giovanna Hermice | Fotos: Marcos Sandes/Ascom

A Prefeitura segue com a entrega da série de obras inéditas, que fazem parte da programação dos 64 anos da cidade. Os eventos iniciaram no Terminal da Rodoviária com os novos pontos de ônibus, táxi e mototáxi. Em seguida, a inauguração de pergolados na Avenida Filadélfia e depois o Monumento Capital Econômica na Via Lago, ambos fazem parte do Programa Araguaína Mais Bela.

Durante uma das cerimônias, o prefeito Wagner Rodrigues anunciou mais benefícios para a classe de mototáxistas e taxistas. “A partir de 2023, vocês estarão isentos das taxas de funcionamento, pois sabemos que esse é um anseio antigo da categoria. Também serão feitas adequações e ampliações nas estruturas dos pontos para atender a necessidade de vocês”.

A iniciativa foi vista pelos representantes do transporte privado como reconhecimento aos serviços prestados. “Hoje é um dia de muita importância e alegria para nós, esses benefícios irão somar e muito para o bem-estar da nossa categoria”, disse o presidente da Cooperativa de Mototáxistas de Araguaína, Deusivan Alves.

“O Wagner tem uma gestão muito democrática, ele trabalha para o povo que é dividido em classes e consegue atender cada uma”, contou o presidente do Sindicato dos Taxistas de Araguaína, Arthur Júnior Santório.

Mais conforto

Nesta primeira etapa, além do Terminal Rodoviário, outros 13 locais receberam a estrutura moderna, segura e com espaço amplo. “Todos os dias eu pego ônibus para ir ao trabalho e tem sido muito bom, pois estou protegida da chuva e sol, os pontos são mais confortáveis e bonitos”, aprovou a moradora Maria Lucileide Rodrigues, de 45 anos.

As novas coberturas ganharam cores vibrantes, adesivos com ícones que representam os pontos turísticos da cidade e a logo da Prefeitura. A estrutura é composta por armação metálica com telha termoacústica, bancos metálicos, forros em PVC e entre outros materiais. Nas próximas etapas, serão licitados 40 novos pontos para atender a população na cidade.

Araguaína Mais Bela

Em seguida, o prefeito, secretários, servidores e vereadores da cidade foram na inauguração de oito pergolados construídos no canteiro central da Avenida Filadélfia. Nas laterais do novo ponto de lazer, foram plantadas mudas de bougainville, para embelezar o local.

A obra faz parte do Programa Araguaína Mais Bela que está construindo 60 pergolados ao longo da via e também em outros locais de lazer da cidade. O objetivo é proporcionar momentos de descanso e interação entre a população.

Parada para a selfie

Durante a realização da sequência de eventos, quem caminhava pelo cartão postal de Araguaína, a Via Lago, pode notar o novo monumento com o nome da cidade, um coração e a seguinte hastag #Capital Econômica do Tocantins. “Gosto de vir aqui umas três vezes por semana, além da surpresa, achei muito bonito e fiquei feliz porque agora nossa cidade tem esse novo ponto”, contou a moradora Edna Maria Alves, que parou para registrar uma selfie.

Design moderno

O monumento tem um 1,70 metro de altura, formado por letras de concreto armado e chapas galvanizadas, recebeu ainda as cores verde, azul, vermelha e amarelo, em cada uma há ícones adesivados dos seguintes animais: capivara, tucano, tartaruga, tucunaré e a lontra.

”Os desenhos representam a fauna do Lago Azul e a Natureza, trouxemos as cores da bandeira de Araguaína, com tons que inspiram sentimentos de harmonia, amor, dinamismo, modernidade e esperança, segundo a psicologia das cores”, explicou o superintendente da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araguaína, Davi Fernandes.

Programação 64 anos

Dia 25 (sexta-feira)

9h – Entrega de três pontes de concreto, cinco bueiros e lançamento do projeto de distribuição de sementes e insumos para o plantio no Projeto de Assentamento Três Riachos e região.

Dia 29 (terça-feira)

9h – Entrega de ônibus escolares e equipamentos musicais.

Dezembro

Dia 6 (terça-feira)

17h – Inauguração asfalto Avenida Campos Elísios e entrega de cinco viaturas da ASTT (Agência Segurança, Transporte e Trânsito) e GMA (Guarda Municipal de Araguaína).

Dia 9 (sexta-feira)

17h – Inauguração asfalto Bairro JK;

19h – Lançamento Araguaína Iluminada 2022.

Dia 14 (quarta-feira)

17h – Inauguração asfaltos dos setores Santa Mônica, Santa Helena, Jardim Paulista e Beira Lago.

Dia 16 (sexta-feira)

17h – Entrega de 400 títulos do Programa Casa Legal.

*Programação sujeita a alteração.



