Atleta portuense ganha medalha de ouro do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê 2022 etapa Sergipe

Por Assessoria

Entre os dias, 23 a 25 de setembro, o professor de Karatê de Porto Nacional, Fillipe Gomes Tavares, conquistou a medalha de ouro na categoria Júnior 16/17 – 55 kg, do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê – etapa Sergipe 2022, realizado pela Confederação Brasileira da modalidade, em Aracaju, capital do Estado de Sergipe.

O prefeito Ronivon Maciel, falou sobre a importância e a representatividade que essa conquista traz para o município. “Para Porto Nacional é um orgulho ver o nosso atleta subir ao lugar mais alto do pódio. O fomento a essa e tantas outras práticas esportivas, está entre as prioridades da gestão, nossos desportistas podem contar com o apoio do poder público”, pontuou.

Fillipe falou emocionado sobre a conquista, e agradeceu o apoio e incentivo da gestão. “Estou grato e honrado por ter participado do campeonato e representado tão bem a minha cidade, o meu Estado. Agradeço demais o apoio da prefeitura que foi essencial, estendo os agradecimentos a todos os meus patrocinadores, Rei das Motosserras, Sicredi, Auto-Peças Mercosul, Colégio Sagrado Coração de Jesus, e a Del da empresa Librelato”, disse.

O campeão ainda ressaltou: “é de suma importância o incentivo aos atletas, muitos talentos pelo país afora desistem por não terem as condições mínimas para dar seguimento aos treinos, e participarem das competições. Contudo, meu coração hoje é pura felicidade, e meu desejo é que mais atletas possam ter a oportunidade que tenho hoje de experimentar essa sensação de dever cumprido”, frisou.