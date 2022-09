Artistas regionais encantam o público em mais uma noite do Festival Gastronômico

Por Assessoria

Com canções autorais e ritmos já conhecidos do público tocantinense, o cantor Braguinha Barroso abriu a segunda noite de shows da programação musical do 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu, nesta quinta-feira, 8.

Reconhecido no cenário regional por vários prêmios musicais, Braguinha Barroso mesclou canções dos seus três discos solos com faixas gravadas em parceria com outros artistas do Estado, como Genésio Tocantins, Juraildes da Cruz e Lucimar.

Fãs do cantor e compositor Braguinha, o casal Leisone e Adriano Melo ficaram na frente do palco, cantando em coro todas as músicas. Questionada sobre a faixa favorita no show, a empresária disse que é uma escolha difícil. “O ‘Hino da Capital’ pode ser considerada a minha preferida, por representar todo o amor e gratidão a esta terra”, afirmou.

Com uma voz potente e uma animação estrondosa, a cantora Maluza escolheu hits de grandes intérpretes femininas da música popular como Isa, Sandra de Sá e Cássia Eller para apresentar ao vivo. Estreante na programação do FGT, a cantora contou que estava feliz por ter sido convidada e ter a oportunidade de mostrar seu trabalho para um público tão diversificado. “Essa é a minha primeira vez nesse palco. Quando fui convidada achei maravilhoso. Foi depois do lançamento dos clipes que fiz, do meu primeiro trabalho solo. Estou muito feliz mesmo por estar aqui hoje”.

Segundo a cantora, ela sempre sonhou em integrar a programação do Festival Gastronômico. “Já toquei no aniversário de Palmas e fiquei extremamente honrada na época, mas meu sonho sempre foi tocar no Festival Gastronômico e hoje estou aqui fazendo meu som”, ressaltou.

A última apresentação da noite ficou por conta do artista palmense Lenilton Lima. Em um show animado com forrós já conhecidos do público, a animação também ficou por conta da gravação de seu primeiro clipe e lançamento da canção de sua autoria ‘Confusão Mental’.

“Estou muito feliz em poder gravar meu clipe nesse festival lindo. Esse é o momento que está marcando minha vida como artista.”