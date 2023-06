Arraiá da capital: Doze juninas competirão no concurso de quadrilhas que inicia nesta quarta-feira, 21

Elas ensaiam o ano inteiro para brilhar no Arraiá da Capital. Nesta quarta-feira, 21, inicia a competição mais esperada pelos quadrilheiros de Palmas. Na arena da maior festa junina do Tocantins, doze quadrilhas juninas vão disputar o título de campeã do grupo de acesso e do grupo especial nas cinco noites da festa. Na premiação, recursos em dinheiro e troféus aguardam os escolhidos pelos jurados.

Durante a competição as quadrilhas juninas têm 40 minutos para apresentarem seu enredo, uma história que envolve música, teatro e dança e as campeãs são definidas por uma equipe de nove jurados que avaliam os seguintes quesitos: Coreografia e Harmonia, Animação, Figurino, Repertório Musical, Animador/Marcador e Tema.

Das doze quadrilhas que competem, oito compõem o grupo especial e quatro o grupo de acesso. Além das melhores juninas do Grupo Especial e do Grupo de Acesso, também serão premiadas a Rainha do Arraiá da Capital (eleita no primeiro dia da festa), o melhor Animador/Marcador, o melhor Casal de Noivos e o melhor Casal de Reis. As quadrilhas que ficarem em penúltimo e último lugar no Grupo Especial descem para o Grupo de Acesso. Já as duas primeiras classificadas no Grupo de Acesso, sobem para o Grupo Especial.

Realizado pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), em parceria com a Federação de Quadrilhas Juninas do Tocantins (Fequajuto), o Arraiá da Capital acontece de 21 a 25 de junho no estacionamento do Estádio Nilton Santos.

Todos os critérios e quesitos da competição podem ser conferidos aqui.

Ordem de apresentações

Dia 21 – Escolha das Rainhas

Toda se apresentam e a vencedora reina até o próximo Arraiá

Dia 22

Projeto São João Vem de Berço – não competitivo – 11 Escolas da rede pública, através de projeto de formação de novas juninas

Dia 23 – Grupo de Acesso

Nação Junina; Fulô de Mandacarú ; Fogo na Cumbuca; Estrela do Sertão

Dia 24 – Grupo de Especial

Cafundó do Brejo; Encanto Luar ; Arrasta Pé do Liberdade; São João das Palmas

Dia 25 – Grupo de Especial

Pizada da Butina; Pula Fogueira; Matutos da Noite; Explosão Amor Caipira

Premiações

O 31º Arraiá da Capital concederá as seguintes premiações

Melhores Quadrilhas Juninas do Grupo Especial, Grupo de Acesso e Grupo Comunidade

Rainha, 1ª e 2ª Princesas

Melhor Animador/Marcador

Melhor Casal de Reis

Melhor Casal de Noivos

Os vencedores do Arraiá da Capital recebem os seguintes prêmios

Grupo Especial

1º lugar – Troféu + R$ 30.000,00

2º lugar – Troféu + R$ 15.000,00

3º lugar – Troféu + R$ 7.500,00

4º lugar – Troféu + R$ 3.500,00

5º lugar – Troféu + R$ 2.500,00

Grupo de Acesso

1º lugar – Troféu + R$ 10.000,00

2º lugar – Troféu + R$ 7.500,00

3º lugar – Troféu + R$ 5.000,00

4º lugar – Troféu + R$ 2.500,00

5º lugar – Troféu + R$ 1.500,00

Rainha do Arraiá da Capital

1º lugar – Faixa de Rainha + Troféu + R$ 5.000,00

2º Lugar – Faixa de 1ª Princesa

3º Lugar – Faixa de 2ª Princesa

Melhor Animador/marcador

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00

Melhor Casal de Noivos

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 para cada integrante

Melhor Casal de Reis

1º lugar – Troféu + R$ 5.000,00 para cada integrante

Texto: Samara Martins/FCP

Edição: Deni Rocha/Secom