9ª edição do Rally Jalapão realiza largada promocional de apresentação dos competidores

A 9ª edição do Rally Jalapão segue movimentando a Capital, e na noite desta terça-feira, 20, foi realizada a largada promocional para os competidores nas categorias Motos, UTVs e Carros, que ocorreu no estacionamento do Capim Dourado Shopping. Acompanhada de sua equipe de secretários municipais, a prefeita Cintia Ribeiro também participou da programação esportiva que reúne profissionais de diferentes regiões do Brasil.

Na oportunidade, Cinthia Ribeiro visitou a exposição dos veículos e ficou entusiasmada ao saber que há equipes formadas só por mulheres participando do campeonato. “Palmas está em um circuito, que de fato vem para ser inserido, também, nas grandes etapas do esporte nacional. E esta prova do Rally Jalapão é uma competição importantíssima. Nossa cidade se consolida cada dia mais como a Capital também dos esportistas e como marca de turismo inteligente, atraindo pessoas de várias regiões do país”, destacou.

O empresário palmense Anderson Oliveira aproveitou a programação para levar a família e acompanhar a exposição dos veículos. Ele contou que as crianças ficaram curiosas para conhecer de perto os variados tipos de veículos, e lembrou que o evento dá visibilidade para as belezas do Jalapão.

A programação do segundo dia da competição que tem Palmas como sede, foi repleta de atividades com atrativos para o público, como o prólogo (tomada de tempos para definir a ordem de largada), exposição dos carros, largada promocional e apresentação das equipes concorrentes. Os competidores estão instalados no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues e o espaço é aberto ao público, que pode visitar as exposições dos veículos, as estruturas de apoio das equipes e ainda acompanhar as montagens dos boxes.

Para a prova são projetados um percurso de 1.280 km, sendo 850 km de especiais, que irão cortar o Tocantins e Maranhão, passando pelas cidades Ponte Alta, Mateiros e São Félix. Os esportistas voltam para Palmas no sábado, 24, para finalizar a chegada no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues em Palmas, a partir das 13 horas. A cerimônia oficial de premiação ocorrerá no Capim Dourado Shopping, a partir das 20 horas.

O Rally Jalapão é uma realização da Arena Promoções e Eventos e a Prefeitura de Palmas, através da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Fundesportes), da Agência de Turismo (Agtur) e da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) é parceira da iniciativa.

