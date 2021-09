Vacinação contra a Covid-19 estará disponível nesta segunda, 06, em Palmas

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informa que nesta segunda-feira, 06, véspera de feriado e ponto facultativo no serviço público municipal, com exceção da sede administrativa da Semus, todas as 34 Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital estarão abertas com atendimentos de rotina e vacinação, inclusive administração de doses contra a Covid-19*. O agendamento já está aberto para as unidades abaixo.

Já nos feriados da Independência do Brasil, dia 07, e da Padroeira do Tocantins, Nossa Senhora de Natividade, dia 08, apenas as unidades sentinelas estarão abertas para atendimento de casos suspeitos ou confirmados para Covid-19: USFs Arno 61 (503 Norte), Eugênio Pinheiro (Jardim Aureny I), Taquari e Walter Morato (Taquaruçu). Nesses dois dias não haverá vacinação.

As Unidades Pronto Atendimento (UPAs) Sul e Norte e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionam normalmente no ponto facultativo e nos feriados.

Confira em quais USFs serão administradas D1 e D2 das vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira, dia 06:

UNIDADES PARA PRIMEIRA DOSE – D1

09 às 12/ 13 as 17

409 Norte

13 às 17 horas

603 NORTE

406 NORTE

207 SUL

108 SUL

1103 SUL

1206 SUL

1304 SUL

LAURIDES MILHOMEM

NOVO HORIZONTE

JOSÉ HERMES

AURENY II

SANTA BÁRBARA

JOSÉ LÚCIO

UNIDADES PARA SEGUNDA DOSE – D2

13 às 17 horas

405 NORTE

210 SUL

MORADA DO SOL



UNIDADE COM D1 e D2

13 às 17 horas

TAQUARI

TAQUARUÇU (WALTER PEREIRA MORATO) – agendamento na unidade

MARIAZINHA (BURITIRANA) – agendamento na unidade

13 às 20 horas

1004 SUL