Apresentada defesa de Carlesse na Comissão Especial do Impeachment

Dicom/Assembleia Legislativa

O presidente da Comissão Especial para apurar crime de responsabilidade fiscal contra o governador afastado Mauro Carlesse (PSL), o deputado Elenil da Penha (MDB) apresentou nesta quarta-feira, 16, os documentos protocolados na terça, 15, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) pela defesa de Carlesse. Ele agendou a próxima reunião para terça-feira, 22.

No documento apresentado, a defesa questiona a nomeação do deputado Professor Júnior Geo (PROS) na relatoria da comissão. A defesa o considera suspeito para continuar como relator, sob a alegação de o deputado ser autor de um dos pedidos de impeachment, rejeitado pelo plenário.

Júnior Geo contestou a suspeição apresentada, lembrando que o pedido de impeachment aprovado não não é de sua autoria. “O autor desse processo não sou eu. O que apresentei não foi considerado. Diante disso, esse argumento não tem fundamentação”, avaliou.

O deputado disse acreditar que a tentativa de rejeição ao seu nome decorra do fato de ele não haver pertencido à base do Governo Mauro Carlesse.

“Podem ter certeza de que não vou promover ação ou acusação indevida, por não haver sido do grupo de Carlesse. Meu relatório será favorável [ao impeachment] se, de fato, houver fundamentos para isso”, disse. “Devo lembrar que o relatório por mim apresentado passará, também, pela apreciação e votação dos demais membros dessa comissão” concluiu.

Próxima reunião

O presidente convocou a próxima reunião para terça-feira, dia 22, quando os integrantes avaliarão outros questionamentos e devem definir um cronograma das ações futuras do rito.

Horário

Uma vez que o regimento da Aleto estabelece o funcionamento regular da Casa até às 18 horas, a reunião teve início às 18h06 desta quarta-feira, 16, na Sala das Comissões. “Adotamos essa medida a fim de evitar possíveis questionamentos”, ressaltou Elenil. Além do presidente e do relator, a reunião contou com a participação do deputado Olyntho Neto (PSDB).

Integrantes

A comissão está composta pelos seguintes nomes: Elenil da Penha (MDB), pelo bloco MDB-DEM; Eduardo do Dertins (PPS)/titular e Ivory de Lira (PCdoB)/suplente, pelo bloco PPS-Cidadania-PR-PTB-PCdoB; deputado Júnior Geo (PROS), pelo bloco PROS-SD-PSL; deputado Olyntho Neto (PSDB)/titular e Valderez Castelo Branco (PP)/suplente, pelo bloco PSDB-PP-PTC; e Zé Roberto (PT), pelo bloco PT-PV.