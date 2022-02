Em reunião da Comissão, Professor Júnior Geo reafirma imparcialidade na análise da defesa do governador afastado

Texto: Ascom deputado Júnior Geo

Os membros da Comissão Especial do Impeachment se reuniram na tarde desta quarta-feira, 16, para apresentar formalmente a defesa protocolada pelo governador afastado, Mauro Carlesse. Na oportunidade, o relator do processo, deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS) leu um resumo dos documentos que foram entregues pelos advogados de Carlesse na última segunda-feira, 14.

Um desses documentos solicita o impedimento de nomeação do atual relator da Comissão com a alegação de que Júnior Geo foi autor do pedido de impeachment. Segundo Geo, os argumentos apresentados não condizem com a situação. Embora o parlamentar tenha protocolado no dia 26 de novembro o pedido de impeachment, foi aceito na Aleto, o pedido apresentado pelo advogado Evandro de Araújo de Melo, no dia 3 de dezembro.

Durante a reunião da Comissão, o Professor Júnior Geo enfatizou sobre o seu papel de deputado e fiscalizador. “Sempre busquei fiscalizar as possíveis irregularidades sobre aplicação do recurso público. Nunca pertenci ao grupo político do governador, mas sempre o tratei com respeito. Independente da relação política, estou aqui para exercer o meu papel de deputado e fiscalizador das ações do Executivo”, afirmou.

“Meu objetivo é realizar uma análise da defesa com calma e com imparcialidade, fui eleito para estar aqui representando a população e de maneira alguma eu faria uma cassação indevida”, destacou. Geo ainda pontuou que o relatório, após finalizado, será analisado pela Comissão e, se aprovado, será enviado ao plenário da Casa de Leis para apreciação dos demais deputados.