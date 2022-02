Após testes negativos de Covid-19 em servidores CEMEIs de Gurupi retornam aulas presenciais

Texto: Secom/Prefeitura de Gurupi

Os Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) de Gurupi Raimunda Regino, Senador João Ribeiro e Tânia Maria Marinho Scotta retornam às atividades presenciais nesta segunda-feira (14). As instituições de ensino ficaram por uma semana com aulas presenciais suspensas, após o registro de casos de Covid-19 entre professores.

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEMEG), mantém regular o estoque e distribuição de insumos para prevenção a Covid-19 como máscara e álcool a 70%, e reforçou a sinalização sanitária para o retorno ao ensino 100% presencial neste ano letivo de 2022. No almoxarifado central da SEMEG o estoque de máscaras de uso permanente conta com mais de 2.550 unidades que segundo a diretoria de apoio às escolas e ao estudante estão sendo destinadas às instituições da rede.

Máscaras destinadas à rede municipal de ensino

Testagem

Segundo Aurea Teixeira, diretora escolar no CEMEI Raimunda Regino, no Setor Aeroporto III, após o fechamento e sanitização do prédio, afastamento dos nove servidores que tinham testado positivo para a Covid, a unidade escolar ficou por cinco dias fechada. “Esperamos todos melhorarem, e só depois de receberem alta médica pudemos então, retornar com segurança”, avaliou.

Três professoras que testaram positivo no CEMEI Tânia Maria Marinho Scotta, no Setor Nova Fronteira, passaram por novos testes e os resultados foram negativos para a doença. “O CEMEI não chegou a ser totalmente fechado, suspendemos as aulas em três salas. Nossas professoras já estão bem e todas as nossas atividades seguem normais. Nós tivemos mais uma servidora ASG que testou positivo, mas afastamos só ela, ninguém mais teve nenhum sintoma e amanhã ela já retorna ao trabalho”, explicou Maria Keliane diretora escolar, acrescentando ainda que os cômodos do CEMEI foram higienizados com álcool e água sanitária.

Já no CEMEI Senador João Ribeiro, no Parque Nova Fronteira, os dez servidores infectados refizeram o teste para detectar o coronavírus. Segundo a diretora escolar, Rose Reis, os novos exames tiveram resultado negativo para a Covid e as aulas seguem em formato presencial dentro da normalidade.