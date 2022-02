Rede Municipal de Ensino de Porto Nacional retoma aulas 100% presenciais

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

A Secretaria Municipal da Educação de Porto Nacional (Semed), retomou nesta segunda-feira, 14, as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino, com aproximadamente sete mil alunos que estão matriculados nas 29 escolas municipais. Para proporcionar um retorno seguro, a prefeitura municipal, por meio da Semed, realizou investimentos estruturais em todas as escolas, bem como tomou as providências necessárias para disponibilizar equipamentos de proteção individual conforme recomendações e orientações dos órgãos de controle e combate à pandemia da Covid-19, como: uso de máscaras com viseira, álcool em gel, dentre outras.

Além das adequações necessárias para oferecer maior segurança aos estudantes e funcionários o corpo diretivo da Semed também intensificou as orientações e discussões com foco na promoção e recuperação da aprendizagem dos alunos.