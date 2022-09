Futsal feminino do Tocantins se classifica para a semifinal nos Jogos da Juventude 2022

Por Assessoria

Para os atletas tocantinenses, das modalidades de Voleibol e futsal, encerrou nessa sexta-feira, 9, a primeira fase das competições nos Jogos da Juventude 2022. Neste segundo bloco, 40 atletas do Tocantins, estão disputando uma colocação de destaque no ranking nacional.

O futsal feminino, disputando a terceira divisão, foi o único classificado para a próxima fase, a semifinal, após sair vitorioso nos três jogos disputados. A estreia foi contra os donos da casa, Sergipe, por 5 x 1, após derrotou o time do Amazonas, por 4 x 1, e a disputa dessa sexta-feira contra Roraima, por 9 x 1.

Neste sábado, já joga contra o time do Espírito Santo, com uma vitória consegue subir para a segunda divisão. Um feito nunca alcançado pelo futsal feminino tocantinense.

O futsal masculino disputava a segunda divisão e não foi classificado. Na competição, perdeu para a equipe de Mato Grosso por 0 x 3, conseguiu um empate com a seleção do Rio de Janeiro de 3 x 3, e encerrou a primeira fase com vitória de 5 x 3 contra o time do Espírito Santo. Continua na competição para garantir a permanência na segunda divisão.

Voleibol

O Voleibol feminino, que disputava na segunda divisão, estreou com derrota para o time do Mato Grosso por dois tempos a zero; ganhou o segundo contra o Rio Grande do Norte (2 x 0) e perdeu o último nessa sexta-feira, por 2 x 1, para a seleção do Mato Grosso do Sul. Segue na competição para defender a permanência na segunda divisão.

Já o voleibol masculino, que disputava na terceira divisão, após perdeu os três jogos, por 2 x 0, jogando contra as seleções de Mato Grosso, Rondônia e Alagoas. Neste sábado continua na competição em busca de uma melhor qualificação no ranking.