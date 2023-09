Deputado Federal Antonio Andrade prestigia posse de novos ministros

O deputado federal tocantinense Antonio Andrade (Republicanos) marcou presença na cerimônia de posse dos novos ministros do Governo Federal, realizada nesta quarta-feira (13) em Brasília. Silvio Costa Filho (Republicanos) é o novo titular da pasta de Portos e Aeroportos e André Fufuca (Progressistas) fica com o Esporte.

A presença do parlamentar tocantinense na solenidade ressalta seu comprometimento com a política nacional e a atenção dedicada aos interesses do Tocantins.

O deputado, que já foi jogador de futebol e é conhecido por seu envolvimento em questões relacionadas ao esporte, destacou a relevância dessas mudanças para o país.

“É sempre importante ver uma renovação no governo, especialmente em pastas que têm impacto direto em nossas cidades. Estou otimista quanto às perspectivas trazidas pelos ministros Silvio Costa e André Fufuca e espero que possamos trabalhar juntos para promover políticas públicas que beneficiem a população do Tocantins e do Brasil”, afirmou Andrade.

Portos e Aeroportos

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) afirmou que trabalhará com o presidente Lula e setor produtivo para abaixar o preço das passagens aéreas praticados pelas companhias no Brasil.

“Precisamos discutir o preço do querosene da aviação nacional, porque, no preço da passagem, 40% é o custo do querosene. E o Brasil, hoje, é um dos países que paga um dos maiores custos de operação do mundo”, destacou o ministro.

Ele adicionou que o barateamento nas passagens também significa “crescimento, desenvolvimento e dá uma sinalização para o próprio brasileiro conhecer o Brasil”, sendo fundamental para o fortalecimento da aviação.

Esporte

O novo ministro André assume a pasta do esporte no lugar da ex-atleta Ana Moser. Fufuca falou durante a posse e afirmou que pretende fazer uma revolução na área.

“O principal objetivo da missão dada pelo presidente Lula é poder ter uma revolução no esporte nacional. Quando falo em revolução, eu falo no começo, que é a democratização do esporte”.

Ele também disse da disparidade entre atletas e esportes, além de afirmar que o esporte brasileiro tem “qualidade quase zero”.

“Não podemos falar numa revolução esportiva a partir do momento em que temos disparidade entre o tratamento do esportista masculino e da esportista feminina. Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país”, destacou.

