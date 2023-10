Alunos e professores da ETI Fidêncio Bogo participam de Oficina de produção da viola de buriti

Os alunos e educadores da Escola de Tempo Integral (ETI) Fidêncio Bogo, situada em Taquaruçu Grande, zona rural de Palmas, receberam na manhã desta quinta-feira, 26, a oficina musical do Projeto ‘Tocantins em Concerto’, promovido pela Associação Viva Música.

A oficina ‘Viola de Buriti, instrumento musical característico da cultura tocantinense’, ministrada pelo músico e artesão Wanderley Batista, chamou a atenção dos estudantes e dos professores da unidade, que não perderam tempo para tirar dúvidas sobre os detalhes da produção da peça musical e de como os sons da viola são emitidos.

Batista aproveitou o encontro com os alunos para contar a história das variações e tipos de viola brasileira, incluindo é, claro, a viola de buriti que é um bem cultural tipicamente tocantinense.

De acordo com o artesão, o instrumento surgiu na década de 1940, na comunidade Mumbuca, em Mateiros, no Jalapão, e tem como matéria-prima a palmeira de buriti. “Estimular sua preservação e reprodução é o foco do nosso projeto, além de expandir as técnicas de execução do instrumento e de sua fabricação”, citou Wanderley, reforçando que a viola de buriti é uma das riquezas culturais do Estado e colaborar com a sua preservação e transferência das técnicas de produção é gratificante.

Além da oficina, Wanderley Batista, ao lado de outros músicos integrantes do projeto, entoou algumas canções da Música Popular Brasileira (MPB). O público, que acompanhou a ação, cantou e também aproveitou para conhecer de perto vários modelos de violas de buriti, produzidas aqui no Tocantins.

Para a diretora da ETI Fidêncio Bogo, Joselaine Queli Fiametti, o momento foi bastante prestigiado pela comunidade escolar que participou e interagiu durante toda a oficina e apresentação dos músicos. “Nossos alunos e educadores puderam conhecer de perto como é feita a produção de um instrumento totalmente artesanal, pois é feito da palmeira e as quatro cordas são feitas com linha de pesca. Um instrumento genuinamente tocantinense”, ressaltou a gestora.