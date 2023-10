ETI professor Fidêncio Bogo realiza segunda edição do projeto ‘Conhecer Ô de casa!’ na zona rural de Palmas

Nesta sexta-feira, 27, a equipe da Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) professor Fidêncio Bogo fará mais uma etapa do projeto ‘Conhecer “Ô de casa!”, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação de Palmas (Semed), visando melhor compreender a realidade na qual os educandos estão inseridos.

Nesta 2ª edição, educadores e um grupo de alunos da unidade conhecerão as rotas do Coqueirinho e Fenelon e o cotidiano da família dos estudantes que serão visitados. Durante as visitas, técnicos do Projeto Germinar e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Palmas (Seder) farão oficinas com orientações sobre a utilização dos espaços das propriedades para o cultivo de horta, minhocultura, entre outros manejos com a terra.

Na rota do Fenelon, a família visitada será a do casal Antônio de Souza Lima e Janaina Castro de França, pais do estudante Júlio César Castro de Lima. Os familiares do aluno Júlio irão acolher as equipes e também a comunidade do entorno para a realização da vivência. Já na rota do Coqueirinho, a família anfitriã será a do Edson Ribeiro de Sousa e da Ana Cláudia Souza Bezerra, pais dos estudantes: Henrique Bezerra de Souza, Camile Bezerra de Souza e Mabyla Marina Souza Bezerra Cosmo.

Para o desenvolvimento das atividades foram convidados todos os familiares de ambas as rotas, principalmente os que residem no entorno das famílias acolhedoras acima mencionadas.