Prefeita Cinthia faz concurso público da Guarda Metropolitana e reforça programa social

A Prefeitura de Palmas, sob o comando de Cinthia Ribeiro, realizou mudanças significativas para a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), como o aumento das bolsas de estudo e a execução do concurso público, que há 22 anos não era realizado. A gestão municipal também investiu no Programa Sociocultural de Segurança Preventiva da GMP, com melhoria no valor da bolsa para os alunos e na gratificação dos servidores.

A prefeita Cinthia melhorou a gratificação dos servidores da GMP que atuam no programa social, passando a pagar R$ 18,00 por cada seis horas trabalhadas ao invés de R$ 12,00 para cada 12 horas, além de garantir a correção anual do valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Para os bolsistas do Coral e da Orquestra Jovem da GMP também foram anunciados benefícios: a ampliação da bolsa de R$ 596,00 para R$ 700,00 aos alunos da orquestra e de R$ 298,00 para R$ 350,00 aos integrantes do coral.

Promoção

No último ano, Cinthia Ribeiro assinou o decreto para a promoção por antiguidade de 195 guardas metropolitanos. Foram promovidos 12 guardas, que passaram de inspetor para inspetor-chefe; 37 de subinspetor para inspetor; 61 deixaram a classe C para subinspetor; 55 da classe B para C. Também foram promovidos os guardas músicos, sendo que cinco passaram de subinspetor para inspetor, 19 da classe C para subinspetor e seis da classe B para C.

Outra novidade para a GMP, foi a realização de seleção interna e da redução do interstício para promoções de servidores. A prefeita Cinthia também alterou a Lei Complementar 5, de 27/10/2022, ampliando as vagas nos quadros de acessos da Guarda Metropolitana de Palmas para que os servidores possam progredir nas carreiras.

Concurso

O último concurso da GMP havia sido em 2001, demanda atendida pela Prefeitura de Palmas na gestão da prefeita Cinthia Ribeiro no final de 2022, ao realizar o certame em 2023. Com aplicação de provas em 18 locais em Palmas, o concurso abriu 100 vagas. Entre os 15.741 candidatos do processo, 32% são do sexo feminino, com 5.029 inscritas.