Agtur realiza capacitação para os interessados em participar do 16º FGT no próximo dia 22, quarta-feira

Aos interessados em participar da 16ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), e não conhecem como funciona o evento, ou mesmo aqueles que já participaram, mas objetivam melhorar sua apresentação, tanto pessoal, como do prato a ser apresentado aos jurados técnicos, terão a oportunidade de participar do “Workshop de Técnicas de Participação em Competições Gastronômicas – 16° FGT”. A capacitação acontecerá no próximo dia, 22, das 14h às 18h, auditório do Centro de Convenções Arnauld Rodrigues.

A capacitação é uma realização em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-To) e Curso de Nutrição da Universidade Federal do Tocantins (UFT), e visa preparar os inscritos para eventos gastronômicos, e todos os participantes receberão certificado de participação emitido pela Escola de Gastronomia do SENAC Tocantins.

Para a professorado curso de nutrição da UFT, e palestrante do evento, Dra. Tatiana Evangelista, “Esta capacitação oportunizará aos participantes do 16º FGT tirar dúvidas sobre o edital, relembrar a importância da higiene, avaliar sua receita em relação aos ingredientes, custos e apresentação, uma vez que o workshop abordará conteúdo sobre noções de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Noções de Apresentação Pessoal, Ficha Técnicas, Noções de Apresentação e Decoração de Pratos, Ingredientes Regionais e Harmonização”, disse a palestrante.

O presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lyra ressalta que essa capacitação foi pensada com vistas a trazer mais informações sobre o evento, e permitir que os participantes possam fazer uma melhor apresentação. “Nossos técnicos perceberam ao longo de outras edições que as pessoas entendiam como funcionava o FGT, e por isso, não obtinham um bom resultado no dia da apresentação, então, vamos proporcionar a todos que queiram melhorar seu desempenho nesta importante etapa do evento”, ressaltou o gestor.

Como se inscrever

Aberto ao público em geral, podem se inscrever presencialmente na sede da Agtur no Centro de Convenções Arnauld Rodrigues , ou pelo fone (63) 3212-7238. As vagas são limitadas.

16º FGT

Lembrando que as inscrições para 16º FGT ganharam mais um prazo para efetuar suas inscrições, que foram prorrogadas até a próxima quarta-feira, 22. Acesse este link para imprimir a ficha de inscrição e os demais formulários exigidos, ou faça a inscrição online por meio do link https://evento.app.br/inscricao.

Mais uma vez não será cobrada taxa de inscrição. Os interessados poderão se inscrever de forma presencial, no Centro de Atendimento ao Turista de Taquaruçu (Catur), Praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca, ou no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues de Palmas, no Plano Diretor Sul, das 13 às 18 horas. Ou ainda fazer inscrição online por meio do link https://evento.app.br/inscricao.