Arraiá da Capital, a maior Festança do Tocantins, começa nesta quarta-feira, 22

A arena já está quase concluída, as quadrilhas juninas estão nos últimos ensaios, os músicos afinam os instrumentos e a população segura a ansiedade para matar a saudade do Arraiá da Capital. Nesta quarta-feira, 22, começa a maior festança do Tocantins que vai até o dia 26 de junho, sempre a partir das 19h. Vai ter muito forró, comidas típicas e a beleza do concurso de quadrilhas juninas na cidade cenográfica no estacionamento do Nilton Santos.

Para abrir a Festa, na quarta-feira, 22, tem apresentação das Rainhas e escolha da majestade que vai brilhar todos dias do Arraiá, além do gingado do grupo Falamansa. A animação da segunda noite, 23, fica por conta do concurso de Juninas do Grupo de Acesso e, no palco principal, show de Dorivã e Théo Santana; na sexta-feira, 24, seguem as apresentações do Grupo de Acesso e shows de Núbia Dourado com participação especial Karolline do Cerrado e Polly Alves.

Nos últimos dois dias se apresentam as quadrilhas juninas do Grupo Especial. No palco principal, no sábado, 25, cantam Trio Bacana e Cleyton Farias e Forró da Espora; e, para encerrar a festança, tem Companhia do Calypso no domingo, 26. “Esse ano é mais que especial, chegamos a 30ª edição do Arraiá da Capital com a alegria de voltarmos totalmente ao formato presencial. Teremos as juninas em seu formato completo, apresentações musicais no palco e, no coreto, espaço kids, museu, praça de alimentação. Tudo preparado para receber bem o público que a gente sabe que está ansioso pela volta do Arraiá”, ressalta o presidente da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni Assis.

Arraiá da Capital

Tradição que iniciou em 1993, o Arraiá da Capital é realizado pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), em parceria com a Federação de Quadrilhas Juninas do Tocantins (Fequajuto). O evento tem como atração principal o concurso de quadrilhas, em que as juninas da Capital disputam entre si, além de shows musicais, Coreto do Forró e praça de alimentação com comidas típicas da época. A programação acontece de 22 a 26, além do ensaio geral marcado para o dia 21, e a apuração que ocorre no dia 27 de junho.

Programação Completa

Quarta-feira – 22

19h – Coreto do Forró;

20h – Concurso das Rainhas;

23- Falamansa.

Quinta-feira – 23

19h – Coreto do Forró;

20h – São João vem de berço e Grupo de Acesso;

23h – Dorivan Théo Santana

Sexta-feira – 25

19h – Coreto do Forró;

20h – São João vem de berço e Grupo de Acesso;

23h – Núbia Dourado com participação especial Karolline do Cerrado e Polly Alves

Sábado – 26

19h – Coreto do Forró;

20h – Grupo Especial;

23h – Trio Bacana e Cleyton Farias e Forró da Espora.

Domingo- 26

19h – Coreto do Forró;

20h – Grupo Especial;

23h – Companhia do Calypso

Confira toda a programação musical aqui

Confira a ordem de apresentação das Juninas aqui