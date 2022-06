Em Porto Nacional, Governo do Tocantins autoriza obra de recuperação da TO-050 no valor de R$ 21 milhões

Com investimento de R$ 21 milhões, o Governo do Tocantins autorizou nesta segunda-feira, 20, o início das obras de conservação e manutenção da rodovia TO-050, no trecho de 55 km que liga Porto Nacional a Silvanópolis. As obras serão executadas pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), por meio do Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação de Rodovias.

Durante o ato de assinatura da Ordem de Serviço, que foi realizado em Porto Nacional, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância histórica, política, social e econômica da cidade para o desenvolvimento do Estado. “A via do jeito que está hoje causa prejuízo para a economia, para a produção agrícola, para o transporte na saúde e no transporte escolar, além de vários outros setores. Aqui estamos para iniciar a reconstrução da TO-050. Iremos recuperar o trecho mais complicado e colocar um novo asfalto. Os trechos que estão bons vamos manter e os mais críticos vamos refazer totalmente”, garantiu.

Esse trecho da TO-050 liga a região central do Tocantins com o sul e o sudeste do Estado, além de ser a via de acesso a outras rodovias que fazem parte das rotas para os estados de Goiás e Bahia, bem como o Distrito Federal. É também uma via bastante utilizada para o transporte de grãos.

O prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel Gama, afirmou que a obra vai movimentar a economia da cidade e da região, e que a ação é um resultado conciso do bom trabalho do Governo do Tocantins. “Com muita humildade e conhecimento de causa ao percorrer as estradas estaduais, [o Governo] tem percebido as realidades e não nega os compromissos. Sou testemunha disso e, hoje, o Governo está aqui entregando os resultados. Agradecemos pelo seu gesto, pois essa estrada representa muito para a região”, afirmou.

Natural de Paraíso do Tocantins, o motorista Noé Barbosa dos Santos conhece bem as vias do Estado. Trabalhando nessa área há quase 15 anos, ele já dirigiu pela TO-050 e admite que a situação da via é crítica. “A rodovia não está boa, tem muita intensidade de trânsito de carreta e carro pequeno. O fluxo é bem intenso”, detalhou. Por conhecer bem a região, Noé dos Santos está entusiasmado com a reforma, principalmente pela celeridade e pela segurança que uma via estruturada proporciona. “O trecho que faríamos em um tempo maior, reduziremos. Não vamos perder tempo e vamos economizar combustível. Essa obra só trará benefícios”, complementou.

Vistorias em obras

A agenda em Porto Nacional incluiu a vistoria nas obras do Hospital Regional da cidade, que passa por reforma para atender a comunidade em outras demandas de saúde, com a utilização dos 10 leitos de UTI Covid-19, que foram instalados no período agudo da pandemia; e também da nova ponte que está sendo construída dentro do calendário de obras e vai interligar Porto Nacional com a cidade de Fátima e os demais municípios da região, atendendo o volume de tráfego viário tanto de veículos menores como de veículos pesados.

A agenda do Governo foi acompanhada por deputados estaduais, secretários de Estado, prefeitos e vereadores de Porto Nacional e de cidades vizinhas.

