Agentes de trânsito concluem curso de Identificação Veicular Avançada com blitz em Palmas

Ao longo do mês de junho, agentes de trânsito do município de Palmas estiveram participando do curso ‘Identificação Veicular Avançada’, visando o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para identificação de documentos e veículos adulterados em circulação. O treinamento promovido pela prefeitura de Palmas por meio do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), terminou nesta quinta, 29, e contou com a participação de 80 agentes.

Hugo Sulacov, um dos instrutores, explica como a qualificação importa no exercício dos agentes e também visa a segurança das pessoas que adquirem veículos. “Formação é tudo no combate a roubo, furto e adulteração de veículos, para que os agentes possam detectar uma fraude é preciso ter o conhecimento necessário para realizar os exames de forma correta”.

Para Junia Ferreira, agente de trânsito há 23 anos, a atualização foi essencial. “Excelente, pois vai contribuir muito nas atividades cotidianas inerentes à área de atuação dos agentes de trânsito, considero a formação contínua algo indispensável para nosso crescimento profissional e até mesmo pessoal”.

A identificação veicular pode ser realizada via duas etapas: o exame perceptual e físico, como explica o instrutor e policial militar, Uipiner Gomes dos Santos. “Vem dos agregadores reais e comparativos, vistos externamente e internamente nos veículos. Mostramos qual a importância desses agregados na amarração do sistema, seja agravação dos motores, chassi, vidros, etiquetas autodestrutivas entre outros, isso garante mais segurança ao condutor e ao próprio agente de trânsito, para que antes de tomar uma medida administrativa ele tenha certeza do que está fazendo”.

O treinamento executado pela IB Consulting, conveniada da FGV no Tocantins, terminou com as operações de bloqueio viário em dois pontos da cidade, para conclusão do curso e prova prática dos agentes participantes.

A primeira blitz aconteceu na quarta, 28, próximo ao Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, na Av. NS-2, a segunda e última nesta quinta, 29, realizada na Av. NS-1, próximo à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins (OAB/TO).

Texto: redação IVM/Palmas

Edição: Secom