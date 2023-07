Abertas inscrições para ‘VII Salão Palmense de Novos Artistas’

Iniciantes nas artes visuais têm a oportunidade de participar de exposição coletiva na Galeria Municipal de Artes. É que estão abertas, de 30 de junho a 21 de julho, as inscrições do ‘7º Salão Palmense de Novos Artistas’. Os critérios da seleção podem ser conferidos no edital disponível aqui.

Projeto da Fundação Cultural de Palmas (FCP) com a finalidade de promover novos talentos das artes visuais, o Salão Palmense acontece anualmente. Através do certame são selecionados artistas nas áreas de desenho, pintura em tela, aquarela, gravura, escultura, arte digital, colagem e técnicas mistas. Os artistas contemplados participarão de uma exposição coletiva e quem for aprovado, na categoria adulto, pelos júris técnico e popular receberão exposição individual na Galeria Municipal de Artes e no Salão de Exposição do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho respectivamente.

Serão selecionadas obras nas categorias infantil a partir de 10 anos; Infantojuvenil: a partir de 13 anos e adulto a partir de 18 anos de idade.

Inscrições

Podem ser inscritas obras das seguintes áreas das artes visuais: desenho, pintura em tela, aquarela, gravura, escultura, arte digital, colagem e técnicas mistas.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas de 30 de junho a 21 de julho de 2023, de três formas:

Protocoladas presencialmente na sede da Fundação Cultural de Palmas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, de segunda a sexta, no horário das 13 às 18 horas.

Por correio, destinando a documentação de inscrição para: ‘7º Salão Palmense de Novos Artistas’ – Fundação Cultural de Palmas, Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Por meio eletrônico, enviado os documentos de inscrição pelo e-mail: [email protected].