Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias de Porto Nacional passam por qualificação

A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta segunda-feira, 16, uma qualificação para para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. O objetivo da ação é qualificar de forma integrada os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, na perspectiva do território único no âmbito da atenção primária, fortalecendo as dimensões da vigilância, prevenção, promoção, atenção e proteção à saúde.

A mentoria do curso ficou por conta da bióloga em Saúde, e diretora de vigilância das doenças vetoriais e zoonoses do Estado, Mary Ruth Batista Maia Glória, atuando como facilitadora do curso de integração pela Escola Tocantinense do SUS.

Conforme a diretora da vigilância em saúde, Zenilde Carreiro, o curso irá acontecer em três módulos, por intermédio desta capacitação será possível instrumentalizar os participantes para atuação integrada entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde, a partir do reconhecimento e compreensão do território único de atuação, aprimorando os serviços prestados à população.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação