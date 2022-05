Orla de Porto Nacional recebe programação especial no dia 18 de maio em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial

No Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, a Prefeitura de Porto Nacional, com o apoio das Secretarias Municipais da Saúde, de Cultura e Turismo e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II, realizará uma programação especial, em alusão ao movimento. As atividades serão realizadas na Orla da cidade, a partir das 16h, com apresentações artísticas, pintura em face, oficinas, exposições e vendas de artigos e produtos confeccionados pelos usuários.

O intuito da ação é levar o conhecimento sobre o movimento para a comunidade em geral. Além disso, ações como essas fortalecem a continuidade do movimento e a sua luta por cuidados humanizado, comunitário e social desse grupo.

Movimento da Luta Antimanicomial

Segundo o Ministério da Saúde, o Movimento da Luta Antimanicomial se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Dentro desta luta está o combate à ideia de que se deve isolar a pessoa com sofrimento mental, em nome de pretensos tratamentos, ideia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental.

O Movimento da Luta antimanicomial faz lembrar que, como todo cidadão, essas pessoas têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direito a receber cuidado e tratamento sem que para isto tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos.

Por: Anne karianny Moreira

Secretaria da Comunicação