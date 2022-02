Administração recebe primeiro módulo da nova plataforma para gerenciamento de projetos

Texto: Secom/Governo do Tocantins

A equipe de planejamento e gerenciamento de projetos da Secretaria da Administração (Secad) se reuniu, nesta segunda-feira, 14, com representantes da empresa Facilit, responsável pela plataforma Target, software que irá coordenar todos os projetos da Pasta.

A Agência de Tecnologia da Informação (ATI), que também participou da reunião, será responsável pela implementação e manutenção do programa, que neste primeiro momento, terá o foco na gestão da folha de pagamento. “Estamos reunidos justamente para discutir e apresentar as ações já desenvolvidas do primeiro módulo, que possibilitará aos gestores terem acesso em tempo real aos relatórios, gráficos e outros assuntos pertinentes à folha” afirma a gerente de implantação, Maria Jardim.

De acordo com o secretário da Administração, Rafael Sulino, o sistema vai ajudar a melhorar a tomada de decisão e auxiliar a gestão pública. “Com o sistema Target atuando de forma virtual na dinamização de processos e modernização dos trâmites eletrônicos, conseguiremos oferecer controle mais efetivo para as ações desenvolvidas, alcançando assim uma melhor gestão dos projetos da Pasta”, afirma.

A plataforma Target é um software de governança que modernizará a gestão, dando mais dinamismo e transparência na máquina pública com vistas a apoiar a execução do planejamento estratégico da Secretaria, permitindo realizar reuniões, apresentações, comunicação dos projetos com encaminhamentos, além de gestão do fluxo com gatilhos e parametrização online, entre outros.