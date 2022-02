Secretaria do Meio Ambiente discute com empresa sobre a revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves de Natividade

A titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Miyuki Hyashida, recebeu nesta segunda-feira, 14, a diretoria do Instituto Brasileiro dos Recursos Ambientais e Assessoria Rural (Ibramar), responsável pelo Projeto de Revitalização e Conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves, em Natividade. O encontro foi realizado para tratar das ações e alinhar um possível acordo de cooperação técnica.

No encontro estavam presentes, o presidente do Ibramar, Cláudio Leal; o representante do instituto no Tocantins, Onésimo Souza Cruz; o diretor financeiro da instituição, Micael Paz; e o especialista em geoprocessamento também do Ibramar, Márcio Mendes.

O Projeto de Revitalização é uma iniciativa do programa Águas Brasileiras, com recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), que tem como objetivos revitalizar as principais bacias hidrográficas brasileiras e garantir água em quantidade e qualidade para a população. No Tocantins, na primeira fase, o projeto visava à recuperação ambiental de 500 hectares em Áreas de Preservação Permanente (APPs), no entorno de 640 nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Manoel Alves. Contemplado na segunda fase, a iniciativa foi ampliada para 1,5 mil hectares.

O diretor de Recursos Hídricos da Semarh, Aldo Azevedo, destacou que “o projeto vem ao encontro de tudo que está sendo feito na Semarh, voltado à revitalização de bacias hidrográficas. O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Manoel Alves está desde o princípio integrado, participando e apresentando, aos municípios e beneficiários do entorno da bacia, além de realizar acompanhamento para fazer o cadastro das bacias e das propriedades que serão recuperadas”.

Para a secretária Miyuki Hyashida, a iniciativa mostra a importância dos comitês de bacias para os produtores da região. “É mais um trabalho fantástico executado junto com os comitês de bacia em que a gente vê o papel fundamental que eles têm dentro da preservação dos nossos recursos hídricos e a diferença que faz a revitalização dessas bacias para a comunidade”, ressaltou.

Segundo o presidente do Ibramar, Cláudio Leal, o projeto de recuperação das nascentes e dos córregos das propriedades no entorno da Bacia do Rio Manoel Alves está em andamento desde novembro e o objetivo é concluir até o final deste ano. “Com a nossa experiência de revitalização, vamos internalizar o conhecimento e junto com o Comitê disseminar o projeto na região”, afirmou.

Além da recuperação ambiental, os participantes ganham mudas e sementes de plantas nativas e frutíferas; material para cercar nascentes e córregos; construção de caixas secas para conter enxurradas nas estradas e em caminhos abertos no meio da lavoura; elaboração de projetos executivos para a construção de barraginhas e a instalação de unidades de tratamento de efluentes caseiros pertencentes a uma única família.