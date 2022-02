Cinthia Ribeiro e Eduardo Gomes discutem demandas importantes para Palmas

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, recebeu na manhã desta segunda-feira, 14, em seu gabinete, na avenida JK, o senador Eduardo Gomes. Na oportunidade, foram discutidas demandas importantes para Palmas, assim como a destinação de emendas parlamentares. Entre os assuntos em pauta está a construção do Centro de Convenções de Taquaruçu, que é de autoria do parlamentar e que já está com recursos garantidos.

“Tenho uma consideração e um respeito muito grande pelo senador Eduardo Gomes. Ele sempre tratou com prioridade as necessidades dos palmenses”, disse a prefeita Cinthia, que avaliou o encontro como produtivo.

Segundo Gomes, o encontro teve caráter institucional em que foram discutidas pautas de Palmas e do Tocantins, mas também foi um momento de reencontro entre amigos que não se viam há algum tempo, por força das circunstâncias. “Tratamos dos assuntos administrativos, de obras que estão sendo executadas fruto de nossas emendas, outros assuntos de projetos futuros, incluindo a questão política para 2022”, comentou, destacando que, no exercício de seu mandato, continuará trabalhando por Palmas e pelo Tocantins.