Acompanhado de vereadores, Ataídes Oliveira visita praias da região do Bico do Papagaio e de Araguanã neste fim de semana

O fim de semana do pré-candidato ao Senado pelo Tocantins, Ataídes Oliveira (PROS), foi intenso e de visitas às praias dos municípios de Araguatins e Carrasco bonito, na região do Bico do Papagaio, onde esteve no sábado, 23, e de Araguanã, no domingo, 24.

Nas ocasiões, ele esteve acompanhado da sua namorada, Natália Póvoa, e de vereadores (as) que apoiam a sua pré-campanha, interagindo com trabalhadores do comércio, barqueiros, lideranças locais, banhistas, entre outros. Por onde passou, Ataídes foi bem recepcionado pela população.

“A minha história de vida está ligada ao rio Araguaia, que tive o prazer de visitar na Praia da Ponta, em Araguatins. Voltar aqui para reviver um pouco disso me traz grande felicidade e nostalgia. O turismo é muito forte nessas regiões onde estamos passando e precisa ser incentivado cada vez mais com recursos e divulgação. Essa vinda de turistas, movimenta a economia dos municípios e gera renda para o povo”, destacou Ataídes, que agradeceu ainda a companhia dos vereadores e vereadoras que estiveram ao seu lado nesses dias.

Em Araguatins, Ataídes visitou a Praia da Ponta, já em Carrasco Bonito, o pré-candidato participou de um grande luau que aconteceu na Praia Salinas do Bico. Concluindo a agenda no domingo, ele esteve na Praia Aragua Beach, em Araguanã.

Apoio a Ataídes



O vereador Goiano, de Araguatins, reforçou que a passagem de Ataídes pela região do Bico do Papagaio foi muito importante. “Essa vinda dele foi muito proveitosa e gratificante para todos nós”, afirmou.

Carlin do Pit Dog, que está em seu quarto mandato como vereador em Carrasco Bonito, também demonstrou seu apoio. “Quero dizer que estou aqui topado, apoiando o senador Ataídes Oliveira. Estamos juntos!”, concluiu.