Amastha e Eduardo Fortes reúnem lideranças e debatem propostas em Gurupi

Por Assessoria

Na noite desta quinta-feira, 21, em Gurupi, região Sul do Estado, os pré-candidatos a deputado federal Carlos Amastha (PSB) e a deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) reuniram lideranças políticas dos partidos, juntamente com as lideranças do pré-candidato a governador, Osires Damaso (PSC).

“A boa política sempre sempre foi minha prioridade. Por isso, é uma honra reunir tantos companheiros que têm os mesmos ideais, ouvindo suas opiniões e debatendo propostas”, disse Amastha.

Também participou da reunião o empresário e líder político Osvaldo Stival (PSB).