Abertura oficial do preparatório para o Enem aconteceu nesta terça-feira, 30 Escola do Legislativo reabre inscrições para cursos preparatórios para o Enem

Por Assessoria

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) vai reabrir nesta terça-feira, 30, as inscrições para o curso preparatório ao Enem (presencial), com 50 vagas disponíveis. Para inscrever-se no cursinho, o interessado precisa procurar a Escola do Legislativo, no prédio da Assembleia, no período matutino.

Um total de 130 alunos já estão participando das aulas que se iniciaram no dia 22, na Assembleia Legislativa das 14 horas às 18 horas de segunda a sexta-feira.

O diretor da Escola, Homero Barreto Júnior, fez a abertura oficial do curso e anunciou a reabertura das inscrições. “Vamos reabrir as matrículas para preencher as 50 vagas disponíveis, de um total de 180. Também teremos aulões ao final do curso”.

Homero destacou o empenho da Assembleia em oferecer um curso de qualidade, gratuito, com professores competentes para possibilitar aos alunos bons resultados no Enem. O diretor também convidou os alunos a participarem dos cursos on-line, disponíveis na plataforma da Escola pelo www.escolalegto.com.br.