Marilon Barbosa ressalta apoio e qualidades do Deputado Antonio Andrade

Há cerca de um mês para o pleito de outubro que definirá os novos representantes do Tocantins no Congresso Nacional, o presidente da Assembleia Legislativa e candidato a deputado federal, Toinho Andrade (Republicanos) vem intensificando sua agenda e recebando apoio em diversas regiões do estado.

Na capital um reforço de peso abraçou a campanha de Toinho Andrade, o vereador Marilon Barbosa (UB). Recentemente o deputado estadual Toinho Andrade, ao lado da deputada federal e candidata ao Senado, Professora Dorinha (UB), participou de uma reunião com centenas de apoiadores em Palmas organizada pelo Vereador.

Marilon Barbosa, fez questão de declarar apoio a candidatura de Andrade e não polpou elogios ao trabalho realizado durante seus quatro mandatos como deputado estadual, sendo dois como presidente da Casa de Leis do Tocantins. Além do apoio a candidatura de Andrade, o vereador também defendeu a reeleição do Governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), o nome da Professora Dorinha ao Senado e o do deputado Léo Barbosa (Republicanos), que também disputará a reeleição.

“A nossa equipe está empenhada a defender e buscar votos para esta chapa. Vamos juntos neste projeto vitorioso”, disse Marilon Barbosa.

Toinho Andrade agradeceu ao apoio e afirmou que a forma mais justa de retribuir a parceira é trabalhando pelo estado.

“Agradeço a você Marilon, um grande líder, um grande vereador e um grande representante do povo. Vou retribuir essa parceria trabalhando pelo Tocantins e pela nossa capital Palmas. Pode ter certeza do sucesso dessa parceria para que possamos fazer o que há de melhor pelo nosso estado”, disse Toinho Andrade.