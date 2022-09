Governador Wanderlei Barbosa encerra agenda de sábado com grande carreata e comício em Colméia

Por Assessoria

O governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) fechou a agenda deste sábado , 3, com carreata e evento político em Colméia. A ação reuniu centenas de veículos que lotaram as principais vias da cidade, onde a comitiva União pelo Tocantins foi recebida pelo prefeito Joctã ( PL) e por centenas de moradores.

O dia foi finalizado com um comício de lançamento da campanha do candidato a deputado estadual, Vilmar (Solidariedade), no centro da cidade, onde a carreata terminou depois de percorrer 10 km. Ao lado de várias lideranças políticas, o governador Wanderlei Barbosa apresentou as principais propostas do seu Plano de Governo à população.

Em seu discurso, Wanderlei Barbosa disse que é hora de votar em Vilmar para o trabalho continuar. “Eu preciso dele ao meu lado para realizar tudo o que tenho para fazer nesta cidade, e em nosso Estado. Sempre fomos parceiros desde quando fui deputado estadual”, afirmou.

O governador disse ainda que as propostas de Vilmar têm tudo a ver com o seu Plano de Governo. “Uma das nossas propostas é melhorar a saúde nos municípios. Vamos fazer investimentos, pegar os hospitais e ampliá-los; colocar equipamentos, contratar profissionais e essas unidades vão atender os municípios da região”, explicou.

Durante o evento, Vilmar agradeceu aos moradores e reforçou o discurso do governador em prol da saúde e da população.

“Eu fiquei impressionado com o que vi hoje nas ruas de Colméia, não só pela quantidade veículos, mas também pela demonstração de carinho, que foi espontânea. Serei deputado novamente e um grande parceiro do governador Wanderlei Barbosa. O povo do Tocantins merece ser bem tratado e juntos vamos fazer o que for preciso para garantir o desenvolvimento do nosso Estado”, finalizou.