Prefeitura investe em segurança e melhorias na estrutura das praias da Capital

Na temporada do Palmas Férias 2023, palmenses e visitantes poderão curtir o novo visual das praias da Capital. A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) tem realizado inúmeras melhorias na estrutura das praias com foco em proporcionar mais conforto e segurança para turistas, ambulantes e comunidade em geral.

Dentre as benfeitorias destacam-se a instalação do piso na área coberta dos quiosques da praia das Arnos; reforma dos banheiros e construção de uma base para Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) na Praia do Caju. Além das melhorias estruturais a Sedem ofertará uma capacitação para os ambulantes que atuam nas praias, para orientá-los quanto a necessidade de oferecerem aos frequentadores produtos e atendimentos de qualidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Tom Lyra, as ações incentivam a economia e o lazer. “Temos trabalhado constantemente para proporcionar ao palmense as melhores oportunidades, melhorar a estrutura e aperfeiçoar a segurança em nossas praias, com certeza atrairá mais visitantes que impulsionarão ainda mais o comércio, gerando fonte de renda e proporcionando aos palmenses e turistas uma experiência de lazer satisfatória”, destacou.

O Palmas Férias 2023 traz uma extensa programação cultural, gastronômica e esportiva para agradar palmenses e turistas. Nos próximos finais de semana de julho, Palmas contará com vários roteiros de lazer e diversão espalhados por diversos pontos da cidade.

Todos os sábados e domingos de julho, a partir das 18 horas, as três praias – Graciosa, Caju e Arnos – receberão shows regionais, duas atrações por noite, de vários estilos musicais: pop, sertanejo, forró, axé, MPB e house. Em Taquaraçu também ocorrerão shows regionais, duas atrações por noite, nos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de julho, sendo que no último final de semana está previsto a atração nacional. Confira a programação completa da temporada Palmas Férias 2023 aqui.

Parceiros

O Palmas Férias é um projeto da Prefeitura Municipal de Palmas, desenvolvido conjuntamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), Agência de Turismo (Agtur), Fundação Cultural de Palmas (FCP), Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP), com apoio da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) e Secretaria Municipal de Saúde (Semus), além da Fundação do Meio Ambiente (FMA).