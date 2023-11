Sete unidades de saúde abrem no período noturno nesta quarta-feira, 8, para ações do Novembro Azul

Como estratégia para ampliar o atendimento e incentivar a participação do público masculino ao cuidado integral da saúde durante campanha do Novembro Azul, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) irá abrir sete Unidades de Saúde da Família (USFs) no período noturno nesta quarta-feira, 8, das 19 às 21 horas. A extensão do horário será realizada nas regiões norte, sul e extremo sul da Capital. A programação completa está disponível abaixo do texto.

Dentre os serviços que serão oferecidos nas unidades estão atendimentos médico e de enfermagem, solicitação de exames, dentre eles o PSA que um check-up para diagnosticar doenças como hipertensão, diabetes, colesterol e principalmente para diagnosticar o câncer de próstata, além de aferição de pressão e teste de glicemia, avaliação odontológica, vacinação para atualização do cartão de vacina e testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A diretora da Atenção Primária da Semus, Pâmela Eva, explica que, mesmo estendendo o horário de atendimento, estas unidades continuarão abertas das 7 às 19 horas para atender toda comunidade. “Aqueles que puderem vir pela manhã ou à tarde, a assistência e o cuidado serão da mesma forma. A ideia de abrir no período noturno é alcançar o público que trabalha o dia inteiro. Fizemos isso semana passada na USF da Arno 61 e foi um sucesso com mais de 60 atendimentos em menos de duas horas”, pontua.

Regiões norte e sul

USF da Arno 64 (508 Norte)

USF da Arno 41 (403 Norte)

USF da Arse 131 (1.304 Sul)

Extremo sul

USF Morada do Sol

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Taquari

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu)