A Prefeitura de Porto Nacional entrega Unidade Básica de Saúde para a comunidade de Luzimangues

A Prefeitura de Porto Nacional, entregou nesta quarta-feira, 31, uma Unidade Básica de Saúde Sul (UBS), para a comunidade no Jardim do Porto, distrito de Luzimangues. Além de ampliar a assistência à saúde atuando na atenção básica, promoção de bem-estar e prevenção de doenças, o objetivo da nova instalação da UBS é desmembrar o atendimento hospitalar que estava concentrado na unidade mista de urgência e emergência.

A estrutura dispõe de recepção/sala de espera, salas de vacina, espaço para reuniões, observação/procedimentos, setor de curativos, nebulização. Também possui consultórios médicos e de enfermagem, consultório odontológico, copa, almoxarifado e sanitários.

Estiveram presentes no evento, a Secretária de Saúde Lorena Martins; os vereadores de Porto Nacional: João Justino, Pim Júnior e Soares Filho; o SubPrefeito Nick Lauder e a equipe da UBS.

Durante a inauguração, o prefeito Ronivon Maciel frisou que a nova unidade faz parte do compromisso com a população de Luzimangues. “Desde que entrei na prefeitura, eu me comprometi com a população em ter uma gestão voltada à Luzimangues”, enfatizou o prefeito.

Para a Secretária Municipal de Saúde, Lorena Martins, o momento é de gratidão, pois esse desdobramento do atendimento de urgência e emergência, sobretudo neste momento de pandemia, é necessário. “Que possamos dar uma saúde acolhedora e humanizada, ainda mais neste momento de crise sanitária. Nossa equipe trará de fato uma melhor saúde para à população”, frisou a secretária.

O Coordenador da UBS Sul, Gonçal Pereira dos Santos, agradeceu o prefeito e ao vice-prefeito e ressaltou a importância da entrega da UBS. “ É Um avanço na saúde pública, pois a comunidade receberá atendimento multidisciplinar: acompanhamento de pré-natal, puericultura, consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar, exames preventivos, testes rápidos, curativos, administração de medicamentos, controle de glicemia, grupo de controle de hipertensão e diabetes, além dos programas do Ministério da Saúde voltados para atendimento de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, gestantes, planejamento familiar, dentre outros,” finalizou o coordenador da nova unidade.