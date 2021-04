Prefeitura de Porto Nacional e Sebrae Tocantins inauguraram a primeira Sala do Empreendedor Virtual do Tocantins

Criada para ser um local único de atendimento aos microempreendedores individuais e microempresários, seja para informação, orientação e regularização ou para disponibilização de serviços.

Porto Nacional é a primeira cidade do Tocantins a implantar a Sala do Empreendedor Digital, criada para ser um local único de atendimento aos microempreendedores individuais e microempresários. O site dispõe de informação e orientação na formalização e legalização para todos os segmentos de empreendedores. O lançamento aconteceu nesta terça-feira,30, no canal do Sebrae/TO no Youtube.

Com o acesso aos tutoriais disponíveis no site, https://empreendedor.portonacional.to.gov.br/, o empreendedor poderá resolver questões relacionadas ao seu empreendimento e ao CNPJ. O portal possibilita atendimento virtual, que funciona em horário comercial e pode ser realizado via Chat/Whatsapp.

Para o prefeito, Ronivon Maciel é um momento de criar estratégias de fomento ao comércio para desenvolver a cidade e facilitar a vida do empreendedor. “Parcerias como a do Sebrae vêm para somar. Nossa cidade tem potencialidade econômica, nossa gestão tem esse intuito de fortalecer empreendedores da nossa cidade,” salientou o prefeito.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, conta que a Sala do Empreendedor Virtual é fruto de uma parceria entre Sebrae e o município de Porto Nacional, que agora estará à disposição de empreendedores de todo o estado, através de uma atuação conjunta com os municípios que aderirem ao Programa Cidade Empreendedora.

Além do Prefeito Ronivon Maciel, participaram do evento, a Secretária Municipal de Assistência Social Keila Viana Maciel, a Secretária Municipal da Educação Helane Dias, a Secretária de Comunicação Meire Almeida e a equipe da SECULT.

Cidade Empreendedora e Canal Prefeito Online

Durante o evento, lançaram também dois programas, o Diretor Técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, explicou que uma das propostas, é o projeto Cidade Empreendedora, vem para transformar a realidade local do município por meio da implementação de políticas de desenvolvimento voltadas para a área econômica e social. Aprimorando o ambiente dos negócios e gerando cada vez mais soluções acessíveis aos empreendedores locais.

Também foi lançado o Canal Prefeito Online, além de firmar uma boa comunicação com os prefeitos, o canal busca oferecer acesso aos serviços, tirar dúvidas, desenvolver e modernizar as gestões municipais.