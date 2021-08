9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Porto Nacional elege representantes para a etapa estadual

Como tema central a “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Nacional realizou nesta sexta-feira, 20, a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social que elegeu quatro delegados para representar o município na etapa estadual, que acontece em outubro. O evento que reforçou a importância das políticas socioassistenciais foi realizado no auditório do Colégio Militar Custódia da Silva Pedreira e contou com a presença do prefeito Ronivon Maciel.

Propor debates e apresentar propostas para o aperfeiçoamento das políticas públicas de assistência social e reafirmar o papel da assistência social nos órgãos garantidores de direitos do cidadão estão entre as contribuições da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Porto Nacional aos portuenses.

Ronivon Maciel, prestigiou o evento e afirmou que o compromisso com as políticas públicas é um plano de seu governo, que pretende fazer com que as ações de assistência social cheguem a todos os usuários; às famílias, às crianças e adolescentes, bem como aos jovens e aos idosos. “Me sinto feliz em poder dividir esse momento com a população de Porto Nacional e com todas as pessoas que querem o bem da sociedade”, pontuou. O prefeito agradeceu de forma especial à secretária da Assistência Social, Keila Viana, e destacou o trabalho dela à frente da pasta. “Sabemos que é vital para uma comunidade ter uma política de assistência forte, que dê respostas positivas e rápidas às necessidades. Estamos trabalhando para levar bons resultados para a nossa população.”

A Secretária Municipal de Assistência Social Keila Viana falou do compromisso com o bom andamento dos serviços prestados à população; “hoje nós estamos aqui na 9ª Conferência de Assistência Social de Porto Nacional, um momento que a gente vai aperfeiçoar, através dos eixos discutidos, os serviços prestados pela Assistência do nosso município. Dessa forma teremos mais condições de melhor atender as necessidades da nossa gente, além de melhorar a qualidade dos serviços levados aos usuários. Nós nos comprometemos a colocar em prática e desenvolver todas as propostas discutidas aqui hoje na conferência”, afirmou.

Sobre a conferência, a palestrante Íris Martins disse que “é um momento muito importante para a comunidade, tanto para a sociedade civil quanto para o governo de Porto Nacional. Este é o momento em que nós vamos fazer essa análise e a sociedade em si vai se reunir e discutir, pois daqui sairão propostas que serão trabalhadas em prol da comunidade mais carente. A pandemia colocou muitas famílias em situação de dificuldade, então nesse momento, a sociedade civil junto com o governo é convocada a propor políticas públicas que venham atender essas necessidades, fazer com que o município se torne preparado para quando surgir uma pandemia ou uma calamidade, o município esteja preparado para atender melhor às demandas”, pontuou.

Fernando Klyffton, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, ressaltou que “a participação popular, que chamamos de controle social, é importante porque são eles que usufruirão das propostas deliberadas na conferência. Além de usuários também fiscalizam no controle social, avaliando a execução dessas políticas. Hoje essas políticas serão traçadas e nos próximos dois anos eles vão fiscalizar a execução do que será definido aqui de propostas. Os usuários não só usufruem da política como também exercem esse papel de fiscalizar.

As propostas debatidas durante a 9ª Conferência serão apresentadas na etapa estadual.