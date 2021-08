Covid-19: Porto Nacional vacina mais de três mil pessoas em um único dia

Emoção e alegria foram as palavras mais pronunciadas pelas mais de três mil pessoas que procuraram um dos nove pontos de vacinação contra a Covid-19, em Porto Nacional e Distritos do município, neste sábado, 21. Com a ampliação da vacinação para maiores de 18 anos, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional realizou um mutirão de vacinação que contou com apoio de outras secretarias municipais.

Cinco locais de vacinação foram organizados e espalhados em locais estratégicos de Porto Nacional, de forma a facilitar o acesso da população. Outros pontos foram organizados para atender a população dos Distritos de Pinheirópolis, Escola Brasil e Luzimangues, sendo que para este último a população teve duas opções de locais para receber a primeira dose do imunizante.

O prefeito Ronivon Maciel, que acompanhou de perto a vacinação em vários locais de Porto Nacional, expressou sua alegria e falou sobre o engajamento da juventude pela vacina. “hoje eu posso ver claramente a alegria da nossa juventude em poder dar o seu sim para a vacina contra a Covid-19, em um momento tão importante de somar forças para combater a pandemia do coronavírus. Em todos os pontos de vacinação estamos vendo uma grande procura da juventude pela vacina e isso é de grande importância para a nossa cidade”, disse.

Já a Secretária Municipal da Saúde, Lorena Martins, elogiou o trabalho das equipes e enfatizou a necessidade de tomar a segunda dose do imunizante. “A vacina é a nossa dose de esperança, por isso reforçamos o pedido de que além da primeira dose, é necessário que tomem também dose 2 e fiquem atentos às medidas sanitárias. Com isso iremos vencer esse vírus”, exclamou.

“Diante de uma pandemia como a que estamos vivendo, ter a oportunidade de receber este imunizante é sem dúvidas um marco na minha história. Me sinto ansiosa e feliz, esse é o primeiro passo para a mudança e para a evolução de um país que está sofrendo por muitas dificuldades”, declarou a jovem Gabriela Alves, de 18 anos.