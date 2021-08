Parcerias em prol dos Idosos são debatidas entre representantes da Prefeitura de Gurupi e UnirG

Com o objetivo de debater sobre parcerias em benefício dos idosos de Gurupi, a Secretaria Municipal do Idoso e a Secretaria Municipal da Educação (Semeg) se reuniram, na manhã desta terça-feira (24), com representantes da Universidade da Maturidade de Gurupi (UMG), um projeto desenvolvido pela Universidade de Gurupi – UnirG. O encontro foi realizado na sede da Semeg.

Estiveram presentes na reunião o diretor municipal do Idoso, Vinícius Martins; a secretária da Educação de Gurupi e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedi), Amanda Costa; a coordenadora da UMG, professora Ceila Milhomem; a Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assistência Estudantil, Miréia Aparecida Bezerra; e a assessora da Reitoria da UnirG, Letícia Melo.

A titular da Semeg e presidente do Cedi, Amanda Costa, ressaltou a importância de projetos voltados para os idosos, como a UMG. “As discussões e a criação de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa são vitais para que tenhamos não apenas longevidade, mas qualidade de vida. Essa iniciativa impacta diretamente essas pessoas, que podem viver melhor, a partir do trabalho desenvolvido na Universidade da Maturidade”, disse Amanda, que aproveitou a ocasião para tomar conhecimento sobre o funcionamento da UMG.

Já o diretor municipal do Idoso, Vinícius Martins, reforçou que as parcerias entre os órgãos fortalecem as políticas públicas voltadas aos direitos da pessoa idosa. “O idoso passa a sentir-se inserido, valorizado, a partir do momento em que está envolvido no universo acadêmico e tem a assistência do poder público e da universidade”, comentou.

UMG

Criada em 2016, a Universidade da Maturidade de Gurupi desenvolve diversas atividades voltadas para pessoas a partir de 60 anos. Devido à pandemia da Covid-19, as atividades foram suspensas temporariamente.