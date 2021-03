Polícia Militar reforça segurança das vacinas contra a Covid-19 armazenadas no Lacen/TO

A Polícia Militar do Estado do Tocantins, por meio da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), montou um ponto base em frente ao Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) com intuito de reforçar a segurança das vacinas destinadas à imunização contra a Covid-19.

No último domingo, 21, o Estado recebeu mais 27.050 doses, sendo 4.250 vacinas da AstraZeneca e 22.800 doses da CoronaVac. Os imunizantes atenderão aos grupos prioritários já liberados para vacinação, idosos de 70 a 74 anos e povos e comunidades tradicionais Quilombolas. Até o momento, 93.259 tocantinenses já foram vacinados.

O Lacen é responsável pelo armazenamento das vacinas até que elas sejam conferidas pelo Governo do Tocantins, antes de serem encaminhadas aos municípios para aplicação na população. Conforme a Polícia Militar, a segurança feita no local é importante pois já há registros, em outros estados, de casos de roubo de vacinas contra a Covid-19.

O comandante-geral da PM, coronel Silva Neto, reforçou que a ação vai ao encontro da missão e dos valores praticados pela corporação. “A Polícia Militar se preocupa com a comunidade em todos os aspectos, nesse momento de pandemia não seria diferente. Nosso sentimento de servir à comunidade permanece e por isso reforçamos a segurança das vacinas para que assim elas cheguem ao seu destino e aos públicos prioritários”.

Nesta quarta-feira, 24, o Tocantins contabilizou 411.002 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 134.176 casos confirmados. Destes, 114.046 pacientes já estão recuperados.