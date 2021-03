Pagamento dos servidores públicos estaduais será feito de forma antecipada e escalonada

Atendendo à determinação do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, para que o pagamento dos servidores públicos estaduais seja feito de forma antecipada e escalonada a fim de evitar aglomeração e conter a proliferação da Covid-19, as secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Administração (Secad) divulgaram nesta terça-feira, 23, o calendário de pagamento para o salário referente ao mês de março. Conforme o cronograma, os créditos ocorrerão entre os dias 25 e 31 de março, antecipando em até uma semana os pagamentos que seriam feitos no dia 1° de abril.

O governador Mauro Carlesse reitera que a medida é mais uma ação do Governo do Tocantins para impedir aglomerações e fazer com que menos pessoas sejam infectadas pelo novo Coronavírus, evitando, assim, a necessidade de novas internações. “O Estado está fazendo tudo o que pode ser feito para facilitar a rotina das pessoas e contribuir para que permaneçam o menor tempo possível em contato umas com as outras. Determinei que os servidores públicos estaduais cumpram seu expediente de forma remota até o fim do mês, temos intensificado as ações de fiscalização das aglomerações e também buscado formas de comprar vacinas e aumentar o número de leitos em nossos hospitais. Mas, cada um precisa fazer sua parte para que possamos, juntos, vencer esta guerra”, ressalta.

Confira abaixo o cronograma de pagamento referente ao mês de março:

Dia 25: Servidores da Saúde;

Dia 26: Servidores de órgãos que compõem a Segurança Pública: Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO); Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM/TO); Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju); Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), etc.;

Dia 29:

– Servidores de órgãos fiscalizadores: Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Agência Estadual de Metrologia (AEM), Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran), etc.;

– Órgãos que entregam cestas básicas: Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas); e Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins);

Dia 30: Servidores das demais pastas, com exceção da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc);

Dia 31: Servidores da Educação.