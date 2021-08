Políticas de Assistência Social do Governo do Tocantins recebem elogios durante o Primeiro Encontro de Mulheres Municipalistas

47…

As ações realizadas pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), foram amplamente divulgadas e elogiadas, durante o Primeiro Encontro de Mulheres Municipalistas. O evento foi realizado pela Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), na terça-feira, 17, e na quarta-feira, 18, em Palmas, e contou com a participação de cerca de 150 pessoas, entre elas, primeiras damas municipais e secretárias de Assistência Social.

Na participação da Setas, o secretário José Messias de Araújo apresentou políticas públicas desenvolvidas pela Setas, em benefício das populações em situação de vulnerabilidade e a contribuição e apoio para melhoria dos serviços prestados pelos municípios, além de ações futuras previstas. “O Governo do Tocantins tem se empenhado em oferecer apoio e suporte aos municípios para atendê-los em todas as necessidades de suas populações”.

A assistente social de Colinas do Tocantins, Elma Moisés Davi, opinou sobre o trabalho desenvolvido pelo Governo do Tocantins, por meio da Setas, e agradeceu pelo apoio recebido. “O secretário José Messias de Araújo tem nos recebido de forma muito especial, dando suporte para a realização de um bom trabalho em nosso município”.

Sobre a participação da mulher na política, Elma Moisés informou que Colinas do Tocantins tem três importantes pastas (saúde, educação e assistência social), ocupadas por mulheres, mas que no cenário político, como um todo, a mulher ainda ocupa um espaço muito pequeno. “Ainda há muito horizonte a ser conquistado”, opinou. Sobre o evento, afirmou que ficou muito impressionada com a qualidade das palestras e que as informações dadas vão contribuir muito para o aprimoramento do trabalho nos municípios.

“As palestras foram de grande impacto, aprendi muito e, agora, tenho outra visão. Saio do evento renovada e com plena consciência da responsabilidade assumida com nosso município”, afirmou a primeira dama e secretária de Assistência Social do município de Bandeirantes, Blenda Ludymila Lopes.

Sobre as dificuldades enfrentadas pela mulher para vencer as barreiras profissionais, abordadas nas palestras, Blenda Lopes contou que tem muita gratidão pela diretora de Assistência Social da Setas, Hallana Magalhães, que acompanha seu trabalho desde o início, em 2017, orientando-a com sua experiência. “Em 2017, primeiro mandato de seu marido como prefeito de Bandeirantes do Tocantins, eu era muito jovem, com apenas 27 anos de idade, e por muitas vezes fui desacreditada e julgada”, contou. “O Setas tem sido um apoio muito forte, muito do que consegui desenvolver no meu município foi graças ao conhecimento e ao apoio da diretora da Setas. Eu a vejo como parceira, companheira e amiga”, agradeceu.

“O Governo do Tocantins foi a mão estendida para o município de Bandeirantes também na pandemia, graças ao Governo do Tocantins, por meio da Setas, e às emendas parlamentares, desde março de 2020. Não teve um mês, sequer, que não conseguíssemos entregar cestas básicas às famílias em vulnerabilidade, foi a mão que nos sustentou nos momentos difíceis”, afirmou a secretária de Assistência Social do município de Bandeirantes.

Para a secretária de Assistência Social de São Miguel do Tocantins, Raimunda Nonata de Moraes Souza, “O evento traz incentivo para a mulher enfrentar as dificuldades para vencer”. Com relação ao apoio do Governo do Tocantins, quem trabalha com assistência social sabe das carências do município, não são somente dos benefícios eventuais, cestas básicas, entre outros, mas principalmente as pessoas que precisam de oportunidades para desenvolver suas potencialidades e o Governo do Tocantins, por meio da Setas, é referência quando se trata de oferecer oportunidades”, afirmou.