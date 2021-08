Cristiano Sampaio participa da inauguração de obras do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública e Penitenciária da Gameleira II em Mato Grosso

Com investimento de R$ 2,5 milhões foi entregue nesta quinta-feira, 19, o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública – Região Centro-Oeste (CIISPR-CO). A nova estrutura de inteligência de segurança pública do Governo Federal passa a funcionar no antigo prédio do Clube do Servidor, no Parque dos Poderes em Campo Grande (MT). A cerimônia de inauguração contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres e do secretário de Segurança Pública do Tocantins e presidente do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), Cristiano Sampaio.

Os valores foram destinados para aquisição de equipamentos eletrônicos e sistemas de inteligência e reforma e segurança orgânica. O Centro integrará a Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública, ao Centro Integrado de Inteligência Nacional (CIISP-N). Atualmente há no país, os centros da Regional Sul, com sede em Curitiba (PR), Regional Nordeste, com sede em Fortaleza e o da Região Norte, com sede em Manaus (AM). Juntos já realizaram mais de 10 mil análises de documentos da inteligência.

Segurança Pública Integrada

Entre as principais funções do centro está a coleta, análise e disseminação de inteligência para tomadores de decisão dos estados e segurança pública do país. Uma das atividades que poderá ser realizada a partir desta ação, é a coleta de informações sobre integrantes de organizações criminosas e subsidiar a elaboração de estratégias preventivas de combate ao tráfico de armas, drogas e redução de violência criminosa. “As palavras integração e falta de vaidade podem parecer repetitivas, mas esses centros de integração serão as grandes ferramentas nos próximos anos no combate ao crime organizado”, declarou o ministro.

Os novos centros são reivindicação antiga, e vão trazer agilidade para as investigações e combate ao crime. “É mais uma etapa do projeto de integração da segurança a nível nacional proposto pelo MJSP, uma vez que as informações reunidas aqui se somarão às de todo país. Estrategicamente é um trabalho muito importante por reunir em um mesmo local agentes de inteligência das forças estaduais, federais, forças armadas e de fiscalização, isso possibilitará a organização de ações coordenadas de combate ao crime organizado”, esclareceu Cristiano Sampaio.

Penitenciária Estadual Masculina

Durante a tarde, os gestores também participaram da inauguração da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II. A unidade de segurança máxima é destinada a presos condenados do sexo masculino, que cumprem pena em regime fechado. As entregas são do Governo Federal em conjunto com o governo do estado na área da Segurança Pública. A penitenciária é localizada na rodovia MS 455, km 01, Presídio da Gameleira, bloco 03.