Ruraltins recebe doação de 125 computadores do Tribunal de Justiça e reforça atendimento ao homem do campo

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) recebeu na manhã desta quinta-feira, 19, a doação de 125 computadores do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). A ação é fruto de uma parceria entre as duas instituições e visa dinamizar e fortalecer os serviços de assistência técnica e extensão rural desenvolvidos em todos os municípios tocantinenses em prol do produtor rural.

O ato de entrega foi realizado pelo vice-presidente do TJTO, desembargador Pedro Nelson de Miranda, que na oportunidade ressaltou a importância da destinação correta dos bens eletrônicos. “O Tribunal de Justiça fica muito satisfeito em fazer o descarte sustentável desses bens que ainda têm vida útil e podem ajudar quem mais beneficia o cidadão brasileiro, que é o homem do campo”, enfatizou.

Para o titular do Ruraltins, Fabiano Miranda, a iniciativa dá celeridade às ações dos extensionistas. “Com certeza, esses equipamentos vão ajudar muito no atendimento aos pequenos produtores, pois o Ruraltins, além da assistência técnica feita diretamente no campo, realiza nos escritórios a elaboração de projetos para que o produtor invista de forma sustentável em suas atividades agrícolas. O Governo do Estado trabalha, com muito dinamismo, visando à permanência do produtor no campo de forma digna, produzindo e fomentando a agricultura de maneira significativa. O Tribunal de Justiça, que também comunga do mesmo pensamento, tem nos ajudado a estruturar nossas unidades locais”, avaliou o presidente.

O vice-presidente do Ruraltins, José Anibal Lamattina, destacou que o momento é de gratidão por essa ação do TJTO. “Estamos vivendo um momento atípico provocado pela pandemia do novo Coronavírus e precisamos seguir com eficiência nossos serviços, de forma que essa parceria chega para manter os compromissos assumidos com os produtores rurais. Estamos muito agradecidos ao Tribunal de Justiça por esse ato de doação”, observou.

Participaram ainda da cerimônia de doação os diretores do Ruraltins de Assistência técnica e extensão rural, Marco Aurélio Vaz; de Inovação e Tecnologia, Kin Gomides; de Administração e Finanças, Willamy Francisco Pereira; e o gerente de Transporte, Celio Cota de Andrade. Os equipamentos serão destinados aos 94 escritórios locais do Ruraltins, distribuídos em todas as regiões do Estado.