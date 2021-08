Antonio Andrade se filia ao PSL nesta quinta-feira, 12

…

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, juntamente com diversos prefeitos, vice-prefeitos e líderes políticos, oficializa nesta quinta-feira, 11, a sua filiação ao PSL (Partido Social Liberal).

O evento está previsto para acontecer no auditório da Aleto, às 10h. Está confirmada a presença do presidente estadual do Partido, governador Mauro Carlesse, e da vice-presidente, Vanda Monteiro.

Na ocasião a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, assume a presidência do PSL Mulher e a prefeita de Monte Santo, Enfermeira Nezita, a vice-presidência.

PSL-TO

Hoje o PSL conta com três prefeitos, quatro vices, 33 vereadores e 100 comissões provisórias, com a vinda de grandes lideranças do Estado para o partido, ele deve se fortalecer, ainda mais, para as eleições de 2022.

Serviço

O que: Filiação do deputado Antonio Andrade ao PSL.

Quando: Quinta-feira, 11, às 10h.

Onde: Auditório da Assembleia Legislativa do Tocantins