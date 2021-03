Inscritos no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar têm até dia 22 para pagamento do boleto

Dia 22, segunda-feira, é o último dia para pagamento do boleto que confirma a inscrição no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar. Cumprir essa etapa é fundamental, pois sem a quitação do valor não será possível fazer as provas.

O certame vai selecionar 115 novos integrantes da corporação nas funções de Soldado 2ª Classe (Praça), sendo 100 vagas, e Aspirante a Oficial, com 15 vagas.

Os dois concursos marcam uma nova oportunidade para quem busca carreira de sucesso, com bom salarial inicial, crescimento profissional e estabilidade.

Quem entra como Aluno – Soldado tem bolsa mensal durante dez meses no valor de R$ 1.665,50. Contudo, após a etapa preparatória, a remuneração mensal vai a R$ 3.330,99.

Aos aprovados para as vagas de Aspirante a Oficial, o curso de formação poderá ser em outros estados e a bolsa – auxílio mensal será de R$ 4.805,62. Ao final dessa etapa, o salário salta para R$ 8.952,33.

Esforços

Na última quarta-feira, 17, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar e coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel Reginaldo Leandro da Silva, e o presidente da Comissão de Concurso, coronel Carlos Eduardo Souza Farias, estiveram reunidos com a prefeita Cínthia Ribeiro e equipe alinhando os esforços para a execução das provas.

No encontro, os coronéis Leandro e Farias deixaram claro que, em acontecendo, as provas serão realizadas levando em conta todos os protocolos de segurança relacionados à covid-19.

O que se espera, contudo, é a diminuição da curva de casos e assim haver segurança para a nova etapa do certame.